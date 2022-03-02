В Wizz Air пообещали помочь украинским беженцам добраться до желаемого места назначения, где бы оно ни было.

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Wizz Air предоставит билеты для украинцев

Мы предоставляем 100 000 бесплатных мест на короткомагистральные рейсы, выполняемые из соседних стран Украины,

– заявили в компании.

Вылететь можно будет из следующих стран:

Польша,

Словакия,

Венгрия,

Румыния.

В лоукостере также отметили, что многие украинцы уже направляются с пересадками в свое место назначения. Поэтому беженцам, которые уже не на территории соседних государств, предлагают спасательный тариф. Согласно ему, билеты будут стоить 29,99 или 69,99 евро.

Напомним, в ООН насчитали уже 520 тысяч беженцев из Украины. Там подчеркивают, что это еще не окончательные данные. Большинство уехало в Польшу.

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