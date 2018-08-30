Wizz Air может запустить авиарейсы в Херсон

Венгерская лоу-кост авиакомпания Wizz Air рассматривает возможность начать полеты в херсонский аэропорт. Однако пока неизвестны возможные сроки старта авиарейсов.

Об этом 30 августа на пресс-конференции в Киеве сообщил исполнительный вице-президент и помощник генерального директора Wizz Air Стивен Джонс, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"У нас была очень интересная и продуктивная встреча с представителями херсонского аэропорта. Мы работаем над этим вопросом, я рассматриваю возможность. Но если я не ошибаюсь, очень важна возможность полосы в Херсоне принимать наши самолеты. Это отличный регион", – сказал представитель Wizz Air.

Он также отметил, что был приятно удивлен профессионализмом команды аэропорта и выразил надежду на сотрудничество в будущем.

К слову, с 28 октября авиакомпания Turkish Airlines планирует увеличить частоту полетов Львов-Стамбул с 7 до 10 рейсов в неделю.