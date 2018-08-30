Turkish Airlines увеличивает количество рейсов c Украиной
С 28 октября авиакомпания Turkish Airlines планирует увеличить частоту полетов сообщением Львов-Стамбул с 7 до 10 рейсов в неделю.
Это уже второе увеличение количества рейсов на линии за последний год, сообщает Avianews.
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Полеты по маршруту по понедельникам, четвергам и воскресеньям будут осуществлять дважды на день.
Вылеты дополнительных рейсов по понедельникам и воскресеньям предусмотрены в 08:40 из Стамбула и в 10:05 из Львова, по четвергам в 19:25 из Стамбула и в 21:20 со Львова.
Продажа билетов на дополнительные рейсы уже открыта.
С 1 марта 2018 года авиакомпания перевела осущетвление полетов на этом направлении на ежедневный режим, до этого рейсы осущетвлялияь пять раз в неделю.
С 3 сентября Turkish Airlines увеличит количество авиарейсов между Стамбулом и Одессой. Авиарейсы будут выполняться 18 раз в неделю вместо 14 раз.
Напомним, накануне Ryanair объявил об изменении правил перевозок ручной поклажи.
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