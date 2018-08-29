Женщины Саудовской Аравии получили право быть пилотами

В Саудовской Аравии соответствующие лицензии о праве быть пилотами выдали пятерым жительницам страны.

Это – часть плана Генерального управления гражданской авиации.

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В Саудовской Аравии хотят дать женщинам возможность работать в авиационном секторе.

Что же касается женщин-пилотов в Украине, то запрета на лицензию для них нет. Впрочем, статистика показывает: общественность к женщинам за штурвалом самолетов пока относится довольно предвзято.

Отметим, что в начале июля женщинам Саудовской Аравии выдали лицензии для предоставления нотариальных услуг. А в июне они получили официальное право управлять автомобилем.

И все же, несмотря на то, что за последние годы суровые правила для женщин в арабских странах стали более мягкими, их борьба за свои права продолжается. Ведь им до сих пор запрещено путешествовать, носить открытую одежду, открывать банковские счета и самостоятельно выбирать партнера. Даже выйти из тюрьмы они пока что могут только с разрешения мужчин.