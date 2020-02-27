21:07
27 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дизайн Афиша Auto Учеба Likar Семья Покер Инвестиции
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ НОВЫЕ САНЖАРЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Лавров нахамил журналистам. Путин меняет имидж
      Вєсті Кремля
      21:30, 26 февраля
      Вести.UA: Вилкул залег на дно. Малюська становится баристой
      Вєсті.UA
      19:50, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС COVID-19 КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ НОВЫЕ САНЖАРЫ

      Wizz Air из-за коронавируса переносит рейсы в Италию: детали

      - Читати новину українською

      Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air начала переносить и отменять свои рейсы из и в Италию. Причина – вспышка коронавируса в Европе. Заметим, что самая критическая ситуация сейчас собственно в Италии.

      Перенос итальянских рейсов Wizz Air: что известно

      На сайте авиакомпании сейчас фактически отсутствуют рейсы из и в Италию. В частности, если просматривать рейсы в марте, забронировать только можно рейсы в его начале и в конце. Остальной же месяц – пустой.

      Важно! Коронавирус в Италии: 14 человек умерли, количество больных значительно возросло

      Примеры рейсов из и в Италию, которые отменены или перенесены

      Кроме того, тем, кто уже заказал полеты на март, в компании предлагают или перечислить полную стоимость билета на отмененный рейс, или другие даты полетов.

      Отмена рейсов из-за коронавируса: какие варианты предлагает Wizz Air своим клиентам

      Что на это говорят в Wizz Air

      Журналисты 24 канала попытались сконтактироваться с представителями венгерского лоукостера. В компании нам подтвердили, что эта ситуация связана со вспышкой коронавируса. Также в компании отметили, что они отменили только несколько рейсов, а остальные переносят на другие даты.

      В Wizz Air отметили, что это лишь касается рейсов из и в Италию. Зато с другими направлениями проблем нет. Сколько это будет продолжаться и почему переносят лишь на несколько дней, в компании не уточнили.

      Обратите внимание! 26-летняя украинка заразилась коронавирусом в Италии: в Минздраве ожидают результаты анализов

      С каких городов Wizz Air осуществляет рейсы в Италию

      Альгеро на Сардинии – Вена (Австрия), Варшава (Польша), Катовице (Польша), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия);

      Бари – Вена (Австрия), София (Болгария), Кутаиси (Грузия), Рига (Латвия), Лондон (Великобритания), Варшава (Польша), Вроцлав (Польша), Гданьск (Польша), Краков (Польша), Бухарест (Румыния), Клуж-Напока (Румыния), Тимишоара (Румыния), Яссы (Румыния), Будапешт (Венгрия), Прага (Чешская Республика);

      Болонья – Тирана (Албания), София (Болгария), Кутаиси (Грузия), Кишинев (Молдова), Варшава (Польша), Краков (Польша); Бухарест (Румыния), Клуж-Напока (Румыния), Крайова (Румыния), Сучава (Румыния), Тимишоара (Румыния), Яссы (Румыния); Будапешт (Венгрия);

      Венеция – Тиран (Албания), Кутаиси (Грузия), Кишинев (Молдова), Скопье (Северная Македония), Бухарест (Румыния), Клуж-Напока (Румыния), Тимишоара (Румыния), Яссы (Румыния);

      Верона – Тирана (Албания), Кишинев (Молдлова), Варшава (Польша), Краков (Польша), Яссы (Румыния);

      Катания на Сицилии – Вена (Австрия), София (Болгария), Лондон (Великобритания), Варшава (Польша), Катовице (Польша), Краков (Польша), Бухарест (Румыния), Яссы (Румыния), Будапешт (Венгрия);

      Милан (Бергамо) – Тирана (Албания), Варна (Болгария), София (Болгария), Кишинев (Молдова), Варшава (Польша), Гданьск (Польша), Катовице (Польша), Бухарест (Румыния), Клуж-Напока (Румыния), Крайова (Румыния), Сучава (Румыния), Тимишоара (Румыния), Яссы (Румыния);

      Милан (Мальпенса) – Вена (Австрия), Кутаиси (Грузия), Вильнюс (Литва), Краков (Польша), Охрид (Северная Македония), Скопье (Северная Македония), Будапешт (Венгрия), Дебрецен (Венгрия), Подгорица (Черногория);

      Неаполь – Вена (Австрия), София (Болгария), Кутаиси (Грузия), Варшава (Польша), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия);

      Пиза – Тирана (Албания), Кутаиси (Грузия), Бухарест (Румыния);

      Рим (Фьюмичино) – Вена (Австрия), Кутаиси (Грузия), Кишинев (Молдова), Варшава (Польша), Краков (Польша), Тимишоара (Румыния), Яссы (Румыния), Будапешт (Венгрия);

      Рим (Чампино) – Кишинев (Молдова), Катовице (Польша), Скопье (Северная Македония), Бухарест (Румыния), Клуж-Напока (Румыния), Крайова (Румыния), Сучава (Румыния), Тимишоара (Румыния), Яссы (Румыния);

      Турин – Кишинев (Молдова), Варшава (Польша), Бухарест (Румыния), Яссы (Румыния).

      К теме! В Черновцах госпитализировали женщину, которая приехала из Италии: есть подозрение коронавируса

      Коронавирус Covid-19: что нужно знать

      • С декабря 2019 года коронавируса в мире заразились более 80 тысяч человек, большинство из них – в Китае.
      • Умерли от болезни 2 770 человек, выздоровели – 30 322 человека.
      • В течение нескольких прошлых дней вирус начал резко распространяться в Европе, особенно в Италии.
      • По состоянию на 26 февраля в Украине не зафиксирован ни один случай коронавируса Covid-19.
      • Эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы отбывают обсервацию седьмой день.

      Коронавірус, світ Інфекція
      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

      Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд
      сегодня
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Украины Здоровье Новости Здоровье Чрезвычайное происшествие авиация Wizz Air
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 20:26 Как живут дети украинских политиков за рубежом
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 17:20 Немцов – исключение для современной России
      Світові Медіа
      сегодня , 14:03 Влияет ли коронавирус на Украину?
      сегодня , 14:00 Orbi Luxe Palace: почему вы захотите инвестировать в недвижимость в солнечном Батуми
      сегодня , 15:00 Коронавирус положительно повлияет на здоровье украинских реформ
      Сергій Фурса
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук