Wizz Air из-за коронавируса переносит рейсы в Италию: детали

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air начала переносить и отменять свои рейсы из и в Италию. Причина – вспышка коронавируса в Европе. Заметим, что самая критическая ситуация сейчас собственно в Италии.

Перенос итальянских рейсов Wizz Air: что известно

На сайте авиакомпании сейчас фактически отсутствуют рейсы из и в Италию. В частности, если просматривать рейсы в марте, забронировать только можно рейсы в его начале и в конце. Остальной же месяц – пустой.

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Примеры рейсов из и в Италию, которые отменены или перенесены

Кроме того, тем, кто уже заказал полеты на март, в компании предлагают или перечислить полную стоимость билета на отмененный рейс, или другие даты полетов.

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Что на это говорят в Wizz Air

Журналисты 24 канала попытались сконтактироваться с представителями венгерского лоукостера. В компании нам подтвердили, что эта ситуация связана со вспышкой коронавируса. Также в компании отметили, что они отменили только несколько рейсов, а остальные переносят на другие даты.

В Wizz Air отметили, что это лишь касается рейсов из и в Италию. Зато с другими направлениями проблем нет. Сколько это будет продолжаться и почему переносят лишь на несколько дней, в компании не уточнили.

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С каких городов Wizz Air осуществляет рейсы в Италию

Альгеро на Сардинии – Вена (Австрия), Варшава (Польша), Катовице (Польша), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия);

Бари – Вена (Австрия), София (Болгария), Кутаиси (Грузия), Рига (Латвия), Лондон (Великобритания), Варшава (Польша), Вроцлав (Польша), Гданьск (Польша), Краков (Польша), Бухарест (Румыния), Клуж-Напока (Румыния), Тимишоара (Румыния), Яссы (Румыния), Будапешт (Венгрия), Прага (Чешская Республика);

Болонья – Тирана (Албания), София (Болгария), Кутаиси (Грузия), Кишинев (Молдова), Варшава (Польша), Краков (Польша); Бухарест (Румыния), Клуж-Напока (Румыния), Крайова (Румыния), Сучава (Румыния), Тимишоара (Румыния), Яссы (Румыния); Будапешт (Венгрия);

Венеция – Тиран (Албания), Кутаиси (Грузия), Кишинев (Молдова), Скопье (Северная Македония), Бухарест (Румыния), Клуж-Напока (Румыния), Тимишоара (Румыния), Яссы (Румыния);

Верона – Тирана (Албания), Кишинев (Молдлова), Варшава (Польша), Краков (Польша), Яссы (Румыния);

Катания на Сицилии – Вена (Австрия), София (Болгария), Лондон (Великобритания), Варшава (Польша), Катовице (Польша), Краков (Польша), Бухарест (Румыния), Яссы (Румыния), Будапешт (Венгрия);

Милан (Бергамо) – Тирана (Албания), Варна (Болгария), София (Болгария), Кишинев (Молдова), Варшава (Польша), Гданьск (Польша), Катовице (Польша), Бухарест (Румыния), Клуж-Напока (Румыния), Крайова (Румыния), Сучава (Румыния), Тимишоара (Румыния), Яссы (Румыния);

Милан (Мальпенса) – Вена (Австрия), Кутаиси (Грузия), Вильнюс (Литва), Краков (Польша), Охрид (Северная Македония), Скопье (Северная Македония), Будапешт (Венгрия), Дебрецен (Венгрия), Подгорица (Черногория);

Неаполь – Вена (Австрия), София (Болгария), Кутаиси (Грузия), Варшава (Польша), Бухарест (Румыния), Будапешт (Венгрия);

Пиза – Тирана (Албания), Кутаиси (Грузия), Бухарест (Румыния);

Рим (Фьюмичино) – Вена (Австрия), Кутаиси (Грузия), Кишинев (Молдова), Варшава (Польша), Краков (Польша), Тимишоара (Румыния), Яссы (Румыния), Будапешт (Венгрия);

Рим (Чампино) – Кишинев (Молдова), Катовице (Польша), Скопье (Северная Македония), Бухарест (Румыния), Клуж-Напока (Румыния), Крайова (Румыния), Сучава (Румыния), Тимишоара (Румыния), Яссы (Румыния);

Турин – Кишинев (Молдова), Варшава (Польша), Бухарест (Румыния), Яссы (Румыния).

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