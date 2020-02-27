Wizz Air через коронавірус переносить рейси в Італію: деталі

Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air почала переносити та скасовувати свої рейси з та до Італії. Причина – спалах коронавірусу в Європі. Зауважимо, що найкритичніша ситуація власне зараз і є у Італії.

Перенесення італійських рейсів Wizz Air: що відомо

На сайті авіакомпанії зараз фактично є відсутніми рейси з та до Італії. Зокрема, якщо переглядати рейси в березні, забронювати лише можна рейси на його початку та наприкінці. Решта ж місяця – порожня.

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Приклади рейсів із та до Італії, які скасовано або перенесено

Крім того, тим, хто вже замовив польоти на березень, у компанії пропонують або перерахувати повну вартість квитка на скасований рейс, або інші дати польотів.

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Що на це кажуть у Wizz Air

Журналісти 24 каналу спробували сконстатуватися з представниками угорського лоукостера. У компанії нам підтвердили, що ця ситуація є пов’язаною зі спалахом коронавірусу. Також у компанії зазначили, що вони скасували лише кілька рейсів, а решту переносять на інші дати.

У Wizz Air зауважили, що це лише стосується рейсів зі та до Італії. Натомість з іншими напрямками проблем немає. Скільки це триватиме та чому переносять лише на кілька днів, у компанії не уточнили.

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З яких міст Wizz Air здійснює рейси в Італію

Альгеро на Сардинії – Відень (Австрія), Варшава (Польща), Катовіце (Польща, Бухарест (Румунія), Будапешт (Угорщина);

Барі – Відень (Австрія), Софія (Болгарія), Кутаїсі (Грузія), Рига (Латвія), Лондон (Велика Британія), Варшава (Польща), Вроцлав (Польща), Ґданськ (Польща), Краків (Польща), Бухарест (Румунія), Клуж-Напока (Румунія), Тімішоара (Румунія), Ясси (Румунія), Будапешт (Угорщина), Прага (Чеська Республіка);

Болонья – Тирана (Албанія), Софія (Болгарія), Кутаїсі (Грузія), Кишинів (Молдова), Варшава (Польща), Краків (Польща); Бухарест (Румунія), Клуж-Напока (Румунія), Крайова (Румунія), Сучава (Румунія), Тімішоара (Румунія), Ясси (Румунія); Будапешт (Угорщина);

Венеція – Тиран (Албанія), Кутаїсі (Грузія), Кишинів (Молдова), Скоп’є (Північна Македонія), Бухарест (Румунія), Клуж-Напока (Румунія), Тімішоара (Румунія), Ясси (Румунія);

Верона – Тирана (Албанія), Кишинів (Молдлова), Варшава (Польща), Краків (Польща), Ясси (Румунія);

Катанія на Сицилії – Відень (Австрія), Софія (Болгарія), Лондон (Велика Британія), Варшава (Польща), Катовіце (Польща), Краків (Польща), Бухарест (Румунія), Ясси (Румунія), Будапешт (Угорщина);

Мілан (Бергамо) – Тирана (Албанія), Варна (Болгарія), Софія (Болгарія), Кишинів (Молдова, Варшава (Польща), Ґданськ (Польща), Катовіце (Польща), Бухарест (Румунія), Клуж-Напока (Румунія), Крайова (Румунія), Сучава (Румунія), Тімішоара (Румунія), Ясси (Румунія);

Мілан (Мальпенса) – Відень (Австрія), Кутаїсі (Грузія), Вільнюс (Литва), Краків (Польща), Охрид (Північна Македонія), Скоп’є (Північна Македонія), Будапешт (Угорщина), Дебрецен (Угорщина), Подгориця (Чорногорія);

Неаполь – Відень (Австрія), Софія (Болгарія), Кутаїсі (Грузія), Варшава (Польща), Бухарест (Румунія), Будапешт (Угорщина);

Піза – Тирана (Албанія), Кутаїсі (Грузія), Бухарест (Румунія);

Рим (Ф'юмічіно) – Відень (Австрія), Кутаїсі (Грузія), Кишинів (Молдова), Варшава (Польща), Краків (Польща), Тімішоара (Румунія), Ясси (Румунія), Будапешт (Угорщина);

Рим (Чампіно) – Кишинів (Молдова), Катовіце (Польща), Скоп’є (Північна Македонія), Бухарест (Румунія), Клуж-Напока (Румунія), Крайова (Румунія), Сучава (Румунія), Тімішоара (Румунія), Ясси (Румунія);

Турин – Кишинів (Молдова), Варшава (Польща), Бухарест (Румунія), Ясси (Румунія).

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Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу