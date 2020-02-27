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      Wizz Air через коронавірус переносить рейси в Італію: деталі

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      Wizz Air через коронавірус почав масово переносити та скасовувати рейси: що про це відомо / Kyiv Post

      Угорська лоукост-авіакомпанія Wizz Air почала переносити та скасовувати свої рейси з та до Італії. Причина – спалах коронавірусу в Європі. Зауважимо, що найкритичніша ситуація власне зараз і є у Італії.

      Перенесення італійських рейсів Wizz Air: що відомо

      На сайті авіакомпанії зараз фактично є відсутніми рейси з та до Італії. Зокрема, якщо переглядати рейси в березні, забронювати лише можна рейси на його початку та наприкінці. Решта ж місяця – порожня.

      Важливо! Коронавірус в Італії: 14 людей померли, кількість хворих значно зросла

      Приклади рейсів із та до Італії, які скасовано або перенесено 

      Крім того, тим, хто вже замовив польоти на березень, у компанії пропонують або перерахувати повну вартість квитка на скасований рейс, або інші дати польотів.

      Скасування рейсів через коронавірус: які варіанти пропонує Wizz Air своїм клієнтам 

      Що на це кажуть у Wizz Air

      Журналісти 24 каналу спробували сконстатуватися з представниками угорського лоукостера. У компанії нам підтвердили, що ця ситуація є пов’язаною зі спалахом коронавірусу. Також у компанії зазначили, що вони скасували лише кілька рейсів, а решту переносять на інші дати.

      У Wizz Air зауважили, що це лише стосується рейсів зі та до Італії. Натомість з іншими напрямками проблем немає. Скільки це триватиме та чому переносять лише на кілька днів, у компанії не уточнили. 

      Зверніть увагу! 26-річна українка заразилася коронавірусом в Італії: у МОЗ очікують результати аналізів

      З яких міст Wizz Air здійснює рейси в Італію

      Альгеро на Сардинії – Відень (Австрія), Варшава (Польща), Катовіце (Польща, Бухарест (Румунія), Будапешт (Угорщина);

      Барі – Відень (Австрія), Софія (Болгарія), Кутаїсі (Грузія), Рига (Латвія), Лондон (Велика Британія), Варшава (Польща), Вроцлав (Польща), Ґданськ (Польща), Краків (Польща), Бухарест (Румунія), Клуж-Напока (Румунія), Тімішоара (Румунія), Ясси (Румунія), Будапешт (Угорщина), Прага (Чеська Республіка);

      Болонья – Тирана (Албанія), Софія (Болгарія), Кутаїсі (Грузія), Кишинів (Молдова), Варшава (Польща), Краків (Польща); Бухарест (Румунія), Клуж-Напока (Румунія), Крайова (Румунія), Сучава (Румунія), Тімішоара (Румунія), Ясси (Румунія); Будапешт (Угорщина);

      Венеція – Тиран (Албанія), Кутаїсі (Грузія), Кишинів (Молдова), Скоп’є (Північна Македонія), Бухарест (Румунія), Клуж-Напока (Румунія), Тімішоара (Румунія), Ясси (Румунія);

      Верона – Тирана (Албанія), Кишинів (Молдлова), Варшава (Польща), Краків (Польща), Ясси (Румунія);

      Катанія на Сицилії – Відень (Австрія), Софія (Болгарія), Лондон (Велика Британія), Варшава (Польща), Катовіце (Польща), Краків (Польща), Бухарест (Румунія), Ясси (Румунія), Будапешт (Угорщина);

      Мілан (Бергамо) – Тирана (Албанія), Варна (Болгарія), Софія (Болгарія), Кишинів (Молдова, Варшава (Польща), Ґданськ (Польща), Катовіце (Польща), Бухарест (Румунія), Клуж-Напока (Румунія), Крайова (Румунія), Сучава (Румунія), Тімішоара (Румунія), Ясси (Румунія);

      Мілан (Мальпенса) – Відень (Австрія), Кутаїсі (Грузія), Вільнюс (Литва), Краків (Польща), Охрид (Північна Македонія), Скоп’є (Північна Македонія), Будапешт (Угорщина), Дебрецен (Угорщина), Подгориця (Чорногорія);

      Неаполь – Відень (Австрія), Софія (Болгарія), Кутаїсі (Грузія), Варшава (Польща), Бухарест (Румунія), Будапешт (Угорщина);

      Піза – Тирана (Албанія), Кутаїсі (Грузія), Бухарест (Румунія);

      Рим (Ф'юмічіно) – Відень (Австрія), Кутаїсі (Грузія), Кишинів (Молдова), Варшава (Польща), Краків (Польща), Тімішоара (Румунія), Ясси (Румунія), Будапешт (Угорщина);

      Рим (Чампіно) – Кишинів (Молдова), Катовіце (Польща), Скоп’є (Північна Македонія), Бухарест (Румунія), Клуж-Напока (Румунія), Крайова (Румунія), Сучава (Румунія), Тімішоара (Румунія), Ясси (Румунія);

      Турин – Кишинів (Молдова), Варшава (Польща), Бухарест (Румунія), Ясси (Румунія).

      До теми! У Чернівцях госпіталізували жінку, яка приїхала з Італії: є підозра коронавірусу

      Коронавірус Covid-19: що треба знати

      • З грудня 2019 року коронавірусом у світі заразилися понад 80 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
      • Померли від хвороби 2770 людей, одужали – 30322 людини.
      • Протягом кількох минулих днів вірус почав різко поширюватись у Європі, особливо в Італії.
      • Станом на 26 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.
      • Евакуйовані з Уханя українці та іноземці відбувають обсервацію сьомий день.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини України Здоров'я Новини Здоров'я Надзвичайні ситуації авіація Wizz Air
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