Wizz Air устраивает большую распродажу авиабилетов: подробности

Венгерская лоукост-авиакомпания Wizz Air объявила об однодневных скидках 20% на все рейсы авиакомпании при бронировании билетов во вторник, 4 сентября 2018 года.

Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook.

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Так, специальное предложение от Wizz Air действует 4 сентября с 00:00 до 23:59 по центрально-европейскому времени (-1 час разницы с Киевом). При этом срок осуществления поездки со скидками не ограничен. Акционная цена действительна только при бронировании на официальном сайте компании или в ее мобильном приложении.

Напомним, ранее в Wizz Air объявили о запуске 5 новых маршрутов из Киева и Львова в Латвию, Данию и Германию. Цены на билеты в одну сторону стартуют от 759 гривен.