Wizz Air запускает новые рейсы из Одессы: куда будет летать лоукост

Авиакомпания собирается запустить шесть новых рейсов из Одессы и один из Львова. Их начнут выполнять в конце октября – начале ноября.

Так, в ноябре благодаря Wizz Air из Одессы можно будет отправиться в Будапешт, Берлин, Гданьск, Братиславу, Вроцлав и Катовице. Об этом сообщила менеджер по корпоративным коммуникациям компании Паулина Госк, передает УНИАН.

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Рейсы будут осуществлять два раза в неделю.

А вот на Кипр из Львова можно будет летать с 28 октября. Рейс авиакомпания будет выполнять в аэропорт Ларнаки.

Внимание! Осенью Wizz Air увеличит количество рейсов из Львова. Так, венгерский лоукостер чаще будет летать в Словакиюю, Польшу и Германию. В частности, говорится о рейсах во Вроцлав, Гданьск, Берлин и Дортмунд.

Что известно о Wizz Air?

Наибольший лоукост-перевозчик в Венгрии. Авиакомпания осуществляет пассажирские перевозки преимущественно в страны Европы, а также – в Марокко, Израиль, ОАЭ и Казахстан. Всего компания обслуживает примерно 450 маршрутов и соединяет 129 направлений в 38 странах мира.