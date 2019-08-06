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      Wizz Air запускає нові рейси з Одеси: куди літатиме лоукост

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      Літак компанії Wizz Air
      Літак компанії Wizz Air / фото з сайту авіакомпанії

      Авіакомпанія збирається запустити шість нових рейсів з Одеси та один зі Львова. Їх почнуть виконувати наприкінці жовтня – на початку листопада.

      Так, у листопаді завдяки Wizz Air з Одеси можна буде вирушити до Будапешта, Берліна, Гданська, Братислави, Вроцлава і Катовіце. Про це повідомила менеджер з корпоративних комунікацій компанії Пауліна Госк, передає УНІАН.

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      Рейси здійснюватимуть двічі на тиждень.

      А ось на Кіпр зі Львова можна буде літати з 28 жовтня. Рейс авіакомпанія виконуватиме до аеропорту Ларнаки.

      Увага! Восени Wizz Air збільшить кількість рейсів зі Львова. Так, угорський лоукостер частіше літатиме до Словаччини, Польщі та Німеччини. Зокрема, мовиться про рейси до Вроцлава, Гданська, Берліна і Дортмунда.

      Що відомо про Wizz Air? Найбільший лоукост-перевізник в Угорщині. Авіакомпанія здійснює пасажирські перевезення переважно до країн Європи, а також – у Марокко, Ізраїль, ОАЕ та Казахстан. Загалом компанія обслуговує приблизно 450 маршрутів та з'єднує 129 напрямків у 38 країнах світу.

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      Теги: Новини України авіація Wizz Air Подорожі
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