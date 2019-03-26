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      Wizz Air запустил новый рейс из Киева в Лейпциг

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      Теперь лоукост будет летать из Киева в Лейпциг
      Теперь лоукост будет летать из Киева в Лейпциг / pixabay

      Венгерский лоукостер Wizz Air открывает новый рейс из Киева в Лейпциг (Германия).

      Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

      Так, первый рейс по этому маршруту запланирован на 5 июля. Рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам.

      Читайте также: Wizz Air запустил несколько новых рейсов из Украины

      Wizz Air сейчас предлагает перелеты по 45 направлениям в 13 стран из Украины, учитывая это.

      В авиакомпании отметили, что в течение первых трех месяцев 2019 года Wizz Air перевезла около 450 тыс. пассажиров в и из Украины, что составляет около 80% роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

       

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      Теги: Новости Украины Wizz Air
      Источник: 24 канал
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