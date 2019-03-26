Wizz Air запустил новый рейс из Киева в Лейпциг

Венгерский лоукостер Wizz Air открывает новый рейс из Киева в Лейпциг (Германия).

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Так, первый рейс по этому маршруту запланирован на 5 июля. Рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам.

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Wizz Air сейчас предлагает перелеты по 45 направлениям в 13 стран из Украины, учитывая это.

В авиакомпании отметили, что в течение первых трех месяцев 2019 года Wizz Air перевезла около 450 тыс. пассажиров в и из Украины, что составляет около 80% роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.