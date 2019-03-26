Wizz Air запустив новий рейс з Києва до Лейпцига
Угорський лоукостер Wizz Air відкриває новий рейс з Києва до Лейпцига (Німеччина).
Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.
Так, перший рейс за цим маршрутом запланований на 5 липня. Рейси будуть здійснюватися по понеділках і п’ятницях.
Читайте також: Wizz Air запустив декілька нових рейсів з України
Wizz Air зараз пропонує перельоти за 45 напрямками до 13 країн з України, враховуючи цей.
В авіакомпанії зазначили, що протягом перших трьох місяців 2019 року Wizz Air перевезла близько 450 тис. пасажирів до та з України, що становить близько 80% зростання у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
"Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті13 жовтня 2018 , 16:01
Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться21 квітня 2018 , 10:15
"Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя22 серпня 2018 , 14:50