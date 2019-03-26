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      Wizz Air запустив новий рейс з Києва до Лейпцига

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      Тепер лоукост літатиме з Києва до Лейпцига
      Тепер лоукост літатиме з Києва до Лейпцига / pixabay

      Угорський лоукостер Wizz Air відкриває новий рейс з Києва до Лейпцига (Німеччина).

      Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

      Так, перший рейс за цим маршрутом запланований на 5 липня. Рейси будуть здійснюватися по понеділках і п’ятницях.

      Читайте також: Wizz Air запустив декілька нових рейсів з України

      Wizz Air зараз пропонує перельоти за 45 напрямками до 13 країн з України, враховуючи цей.

      В авіакомпанії зазначили, що протягом перших трьох місяців 2019 року Wizz Air перевезла близько 450 тис. пасажирів до та з України, що становить близько 80% зростання у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

       

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      Теги: Новини України Wizz Air
      Джерело: 24 канал
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