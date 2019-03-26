Wizz Air запустив новий рейс з Києва до Лейпцига

Угорський лоукостер Wizz Air відкриває новий рейс з Києва до Лейпцига (Німеччина).

Про це повідомляє прес-служба авіакомпанії.

Так, перший рейс за цим маршрутом запланований на 5 липня. Рейси будуть здійснюватися по понеділках і п’ятницях.

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Wizz Air зараз пропонує перельоти за 45 напрямками до 13 країн з України, враховуючи цей.

В авіакомпанії зазначили, що протягом перших трьох місяців 2019 року Wizz Air перевезла близько 450 тис. пасажирів до та з України, що становить близько 80% зростання у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.