Wizz Air запустит рейсы из Кракова в два украинских города

Венгерский лоукост-авиаперевозчик Wizz Air запустит рейсы из Кракова в Киев и в Харьков. Перелеты из Польши в два украинских города стартуют в 2019 году.

Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

"Два новых самолета Airbus A321 будут поддерживать работу 12-и новых маршрутов из Кракова в Лондон, Киев, Бари, Катания, Ларнаки, Ниццу, Турку, Биллунд, Донкастер, Харьков, Осло и Кутаиси", – сообщили в Wizz Air.

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Так, полеты из Кракова в Киев начнутся с 5 апреля, а в Харьков – с 16 сентября. На оба рейса расписание доступно до 25 октября 2019 года. Цены на билеты стартуют от 609 гривен.

Рейсы Киев – Краков – Киев будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям (время отправления в Краков – 18:15, обратно – 19:20 по местному времени). А рейсы Харьков – Краков – Харьков будут выполняться по понедельникам и пятницам (время отправления в Краков – 17:45, обратно – 14:05 по местному времени).

К слову, украинская лоукост-авиакомпания SkyUp запустила продажи билетов на внутренние рейсы по цене от 500 гривен в одну сторону.