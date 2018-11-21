18:54
21 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Зачем Путину пещеры. Мультяшная пропагандистка Маша
      Вєсті Кремля
      00:35, сегодня
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Анализ крови без крови: как в Украине продают медицинские приборы с недоказанной эффективностью
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Всё. Первые иномарки
      Згадати все
      23:01, 20 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕВРОМАЙДАН АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      Wizz Air запустит рейсы из Кракова в два украинских города

      32 Читати новину українською
      Wizz Air запустит рейсы из Кракова в два украинских города
      Wizz Air запустит рейсы из Кракова в два украинских города / Scandinav.net

      Венгерский лоукост-авиаперевозчик Wizz Air запустит рейсы из Кракова в Киев и в Харьков. Перелеты из Польши в два украинских города стартуют в 2019 году.

      Об этом компания сообщила на своем официальном сайте.

      "Два новых самолета Airbus A321 будут поддерживать работу 12-и новых маршрутов из Кракова в Лондон, Киев, Бари, Катания, Ларнаки, Ниццу, Турку, Биллунд, Донкастер, Харьков, Осло и Кутаиси", – сообщили в Wizz Air.

      Читайте также: Wizz Air планирует возобновить свою дочернюю компанию в Украине: известна дата

      Так, полеты из Кракова в Киев начнутся с 5 апреля, а в Харьков – с 16 сентября. На оба рейса расписание доступно до 25 октября 2019 года. Цены на билеты стартуют от 609 гривен.

      Рейсы Киев – Краков – Киев будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям (время отправления в Краков – 18:15, обратно – 19:20 по местному времени). А рейсы Харьков – Краков – Харьков будут выполняться по понедельникам и пятницам (время отправления в Краков – 17:45, обратно – 14:05 по местному времени).

      К слову, украинская лоукост-авиакомпания SkyUp запустила продажи билетов на внутренние рейсы по цене от 500 гривен в одну сторону.

      Теги: Новости Украины Транспорт Новости Киева Новости Харькова Путешествия Новости Польши Wizz Air авиация
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Выгодно ли покупать одежду в Черную пятницу? Секреты шопинг-эксперта
      сегодня , 18:00 Выгодно ли покупать одежду в Черную пятницу? Секреты шопинг-эксперта
      Юлія Девда 93
      США готовит России новогодний подарок – новые санкции
      сегодня , 17:02 США готовит России новогодний подарок – новые санкции
      Злой Одессит 697
      День гідності: П’ятий рік революції шансів
      сегодня , 16:30 День гідності: П’ятий рік революції шансів
      Євгенія Мазур 123
      Переименование областей: кому и как менять документы
      сегодня , 16:01 Переименование областей: кому и как менять документы
      Яніна Ткачук 1373
      П'ята річниця Революції Гідності: чи змінилося щось
      сегодня , 15:40 П'ята річниця Революції Гідності: чи змінилося щось
      Артем Овдієнко 1169
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Боевики и в канун Пасхи не прекращают провокации, — пресс-центр АТО
       12 апреля 2015 , 09:21
      На Закарпатье легковушка столкнулась с грузовиком из-за гололеда (Фото, видео)
       24 января 2013 , 12:31
      Официальная премьера Mercedes-Benz GLE 2019: характеристики, фото, видео
       12 сентября , 16:11
      Коноплянка против Галатасарая в ЛЧ: хорошая игра на непривычной позиции, прекрасные оценки и похвала от немецких СМИ
       25 октября , 14:01
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук