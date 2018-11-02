WOG стала первой украинской компанией, получившей международную премию в сфере инноваций

1 ноября в Великобритании объявлены победители престижной международной премии Real Innovation Award 2018.

В их число вошла и украинская компания WOG, обойдя таких транснациональных гигантов, как Enel, Bauer, Nintendo, Benivo.

Инициатором премии Real Innovation Award выступает международная бизнес-школа London Business School, признанная лучшей в Европе. Победители конкурса определяются в шести категориях двумя независимыми голосованиями: People Choice Award – открытое голосование на сайте London Business School, а также The judge's Choice – судейское экспертное голосование.

Отметим, по результатам открытого голосования в номинации The Masters of Reinvention WOG занял второе место, в то время как судейское экспертное голосование присудило украинцам победу.

"Мы очень гордимся тем, что международная бизнес-общественность отметила достижения WOG, – комментировал в.а. генерального директора WOG Михаил Романив. – Победа в номинации Masters of Reinvention Award – это признание успешной реализации инноваций в бизнесе. Это действительно невероятно, ведь WOG – первая компания из Украины, которая не только вошла в шорт-лист, но и получила первенство. Такая высокая оценка дает нам энергию и энтузиазм работать еще больше, оставаться лидером и продвигать европейский сервис на рынке".

Компания каждый день стремится улучшать свои сервисы, чтобы каждый клиент получал положительный опыт при взаимодействии с брендом. С этой целью сеть АЗК активно внедряет инновационные решения: программу лояльности, мобильное приложение, сервис заправки и оплата топлива WOG PAY, благодаря которой потребитель может, не выходя из машины, получить необходимые услуги на заправке, и др.

В 2013 году WOG изменила свое понимание бизнеса и рыночную стратегию, сфокусировав усилия на ритейл-направления. Тогда же было принято решение выходить за рамки АЗК, реализуя товары и услуги в нетоплевном сегменте. Благодаря такому нестандартному решению, заведения WOG CAFE сегодня успешно работают в центральных частях городов Киева и Львова, в аэропорту "Киев" (Жуляны), а также в скоростных поездах "Интерсити". В ближайшее время WOG CAFE откроет еще две точки – в Международных аэропортах "Борисполь" и "Львов". И, как обещают в компании, это только начало.

ООО "ВОГ РИТЕЙЛ" управляет сетью автозаправочных комплексов под брендом WOG, которая насчитывает около 500 объектов во всех областях Украины. Сеть автозаправочных комплексов WOG-это крупнейшая украинская монобрендовая сеть АЗК на отечественном рынке нефтепродуктов. Все нефтепродукты в сети WOG – исключительно импортного производства и соответствуют стандарту Евро-5. Поставки осуществляются из самых современных нефтеперерабатывающих заводов Румынии, Израиля, Греции, Литвы, Польши, Беларуси и других стран. Компания активно развивает сопутствующие сервисы и услуги, в частности, сеть WOG Cafe и WOG MARKET.