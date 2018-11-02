WOG стала першою українською компанією, що отримала міжнародну премію в сфері інновацій

1 листопада у Великобританії оголошені переможці престижної міжнародної премії Real Innovation Award 2018.

У їх число ввійшла і українська компанія WOG, обійшовши таких транснаціональних гігантів, як Enel, Bauer, Nintendo, Benivo.

Ініціатором премії Real Innovation Award виступає міжнародна бізнес-школа London Business School, визнана кращою в Європі. Переможці конкурсу визначаються в шести категоріях двома незалежними голосуваннями: People Choice Award – відкрите голосування на сайті London Business School, а також The Judge's Choice – суддівське експертне голосування.

Відзначимо, за результатами відкритого голосування в номінації The Masters of Reinvention WOG посів друге місце, в той час як суддівське експертне голосування присудило українцям перемогу.

"Ми дуже пишаємося тим, що міжнародна бізнес-громадськість відзначила досягнення WOG, – коментував в.о. генерального директора WOG Михайло Романів. – Перемога в номінації Masters of Reinvention Award – це визнання успішної реалізації інновацій в бізнесі. Це дійсно неймовірно, адже WOG – перша компанія з України, яка не тільки увійшла в шорт-лист, а й отримала першість. Така висока оцінка дає нам енергію та ентузіазм працювати ще більше, залишатися лідером і просувати європейський сервіс на ринку".

Компанія щодня прагне покращувати свої сервіси, щоб кожен клієнт отримував позитивний досвід при взаємодії з брендом. З цією метою мережа АЗК активно впроваджує інноваційні рішення: програму лояльності, мобільний додаток, сервіс заправки і оплати палива WOG PAY, завдяки якій споживач може, не виходячи з машини, отримати необхідні послуги на заправці, і ін.

У 2013 році WOG змінила своє розуміння бізнесу і ринкову стратегію, сфокусувавши зусилля на ритейл-напрямку. Тоді ж прийнято рішення виходити за рамки АЗК, реалізовуючи товари і послуги в непаливному сегменті. Завдяки такому нестандартному вирішенню, заклади WOG CAFE сьогодні успішно працюють в центральних частинах міст Києва і Львова, в аеропорту "Київ" (Жуляни), а також у швидкісних поїздах "Інтерсіті". Найближчим часом WOG CAFE відкриє ще дві точки – в Міжнародних аеропортах "Бориспіль" та "Львів". І, як обіцяють в компанії, це тільки початок.

ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" управляє мережею автозаправних комплексів під брендом WOG, яка налічує близько 500 об'єктів у всіх областях України. Мережа автозаправних комплексів WOG – це найбільша українська монобрендова мережу АЗК на вітчизняному ринку нафтопродуктів. Всі нафтопродукти в мережі WOG – виключно імпортного виробництва і відповідають стандарту Євро-5. Поставки здійснюються з найсучасніших нафтопереробних заводів Румунії, Ізраїлю, Греції, Литви, Польщі, Білорусі та інших країн. Компанія активно розвиває супутні сервіси та послуги, зокрема, мережа WOG Cafе і WOG MARKET.