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      WOG стала першою українською компанією, що отримала міжнародну премію в сфері інновацій

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      Премія Real Innovation Award 2018.
      Премія Real Innovation Award 2018.

      1 листопада у Великобританії оголошені переможці престижної міжнародної премії Real Innovation Award 2018.

      У їх число ввійшла і українська компанія WOG, обійшовши таких транснаціональних гігантів, як Enel, Bauer, Nintendo, Benivo.

      Ініціатором премії Real Innovation Award виступає міжнародна бізнес-школа London Business School, визнана кращою в Європі. Переможці конкурсу визначаються в шести категоріях двома незалежними голосуваннями: People Choice Award відкрите голосування на сайті London Business School, а також The Judge's Choice суддівське експертне голосування.

      Відзначимо, за результатами відкритого голосування в номінації The Masters of Reinvention WOG посів друге місце, в той час як суддівське експертне голосування присудило українцям перемогу.

      "Ми дуже пишаємося тим, що міжнародна бізнес-громадськість відзначила досягнення WOG, – коментував в.о. генерального директора WOG Михайло Романів.  Перемога в номінації Masters of Reinvention Award це визнання успішної реалізації інновацій в бізнесі. Це дійсно неймовірно, адже WOG перша компанія з України, яка не тільки увійшла в шорт-лист, а й отримала першість. Така висока оцінка дає нам енергію та ентузіазм працювати ще більше, залишатися лідером і просувати європейський сервіс на ринку".

      Компанія щодня прагне покращувати свої сервіси, щоб кожен клієнт отримував позитивний досвід при взаємодії з брендом. З цією метою мережа АЗК активно впроваджує інноваційні рішення: програму лояльності, мобільний додаток, сервіс заправки і оплати палива WOG PAY, завдяки якій споживач може, не виходячи з машини, отримати необхідні послуги на заправці, і ін.

      У 2013 році WOG змінила своє розуміння бізнесу і ринкову стратегію, сфокусувавши зусилля на ритейл-напрямку. Тоді ж прийнято рішення виходити за рамки АЗК, реалізовуючи товари і послуги в непаливному сегменті. Завдяки такому нестандартному вирішенню, заклади WOG CAFE сьогодні успішно працюють в центральних частинах міст Києва і Львова, в аеропорту "Київ" (Жуляни), а також у швидкісних поїздах "Інтерсіті". Найближчим часом WOG CAFE відкриє ще дві точки в Міжнародних аеропортах "Бориспіль" та "Львів". І, як обіцяють в компанії, це тільки початок.

      ТОВ "ВОГ РІТЕЙЛ" управляє мережею автозаправних комплексів під брендом WOG, яка налічує близько 500 об'єктів у всіх областях України. Мережа автозаправних комплексів WOG це найбільша українська монобрендова мережу АЗК на вітчизняному ринку нафтопродуктів. Всі нафтопродукти в мережі WOG виключно імпортного виробництва і відповідають стандарту Євро-5. Поставки здійснюються з найсучасніших нафтопереробних заводів Румунії, Ізраїлю, Греції, Литви, Польщі, Білорусі та інших країн. Компанія активно розвиває супутні сервіси та послуги, зокрема, мережа WOG Cafе і WOG MARKET.

      Теги: Новини України Пальне Нагороди
      Джерело: 24 Канал
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