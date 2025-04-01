Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Детектор Медиа".

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World Press Photo высказалось о скандальном сочетании фото

Жюри и World Press Photo отметили, что не должны были представлять эти две фотографии – "Подземный полевой госпиталь" Нанны Хайтманн и "По ту сторону окопов" Флориана Бахмайера – в одну визуальную пару.

По словам организаторов, существует очевидная разница между ребенком, страдающим от последствий войны, и мучениями солдата оккупационных войск, которые вызывают эти страдания. Там утверждают, что их следует рассматривать и понимать только в диалоге друг с другом.

Это создает слишком упрощенную и ложную равноценность и отодвигает на второй план историю, которую каждая из них разворачивает сама по себе. Эти истории, тем временем, указывают только на два аспекта текущей войны России против Украины,

– отметила председатель международного жюри Люси Контичелло.

На первом фото из награжденной World Press Photo пары изображена 6-летняя Ангелина, переселенка из прифронтового Купянска. Девочка страдает паническими атаками из-за войны. Другое фото, авторства немецкого фотографа, которая работает на The New York Times и живет в Москве, демонстрирует раненого "ДНРовца" в стабилизационном пункте где-то под Бахмутом на оккупированной россиянами территории.

По премии, которую получил фотограф российского информационного агентства ТАСС Михаил Терещенко, организаторы сообщили, что не будут отменять награды, но в дальнейшем планируют совершенствовать правила и процедуры работы с заявками от фотографов, работающих на государственные учреждения.

World Press Photo отметили, что будут консультироваться с фотографами из таких стран, как Грузия и Украина, а также с фотографами, которые работают в странах с репрессивными режимами и часто пытаются делать "хорошую работу в своих собственных сложных ситуациях".

В то же время World Press Photo не соглашается с фразой "освобождение Мариуполя", которая прозвучала в интервью с Терещенко 27 марта для описания оккупации этого города российскими войсками.