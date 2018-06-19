Xiaomi представила яркий и доступный роутер Mi WiFi Router 4Q

Через месяц после анонса Mi WiFi Router 4 компания Xiaomi представила более доступную модель Mi WiFi Router 4Q. Новинка поддерживает технологию MIMO 3x3, оборудована кнопкой MiNET для быстрой синхронизации с "умными" приборами и выпускается в довольно необычном цвете.

Об этом сообщается на официальном сайте Xiaomi.

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Ранее все роутеры от Xiaomi выпускались преимущественно в белом или черном цвете, но модель Mi WiFi Router 4Q предлагается в ярко-голубом варианте, что заметно выделяет ее из всей линейки.



Mi WiFi Router 4Q отличается среди других ярким цветом



Устройство традиционно получило компактный и тонкий корпус с тремя внешними антеннами сзади (5 дБи). Из портов есть один WAN и два LAN с максимальной скоростью передачи данных до 100 Мбит в секунду. Расположенная на верхней части корпуса кнопка MiNET устанавливает соединение со всеми доступными вокруг гаджетами. Управление и настройка роутером осуществляется через фирменное мобильное приложение.



Mi WiFi Router 4Q синхронизируется со всеми "умными" гаджетами



Построен Mi WiFi Router 4Q на базе процессора Qualcomm QCA9561 с частотой 775 МГц и оснащен 64 МБ оперативной памяти и накопителем на 16 МБ. Роутер работает в диапазоне 2,4 ГГц (802.11b / g / n) с технологией MIMO 3x3. Максимальная скорость передачи достигает 450 Мбит за секунду.

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В Китае цена Xiaomi Mi WiFi Router 4Q составляет около 15 долларов (около 394 гривен).