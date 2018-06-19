17:40
18 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
23°C
27°C 18°C
  • вторник
    28°C 18°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Россия подставила одно место Китаю. Король неадекватов Джигурда
Вєсті Кремля
22:57, 16 июня
Вести.UA. Жир. Кто хочет отобрать у Ляшко звание главного короволюба. Оппонент Гройсмана
Вєсті.UA
18:09, 16 июня
В Украине существует два Верховных Суда: почему государство платит судьям, которые не судят
ЦРУ
00:12, 15 июня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Жилищно-эксплуатационные будни
Згадати все
18:55, 17 июня
Телеканал новостей 24 Новости Бытовая техника

Xiaomi представила яркий и доступный роутер Mi WiFi Router 4Q

42 Читати новину українською
Xiaomi представила яркий и доступный роутер Mi WiFi Router 4Q
/ Xiaomi

Через месяц после анонса Mi WiFi Router 4 компания Xiaomi представила более доступную модель Mi WiFi Router 4Q. Новинка поддерживает технологию MIMO 3x3, оборудована кнопкой MiNET для быстрой синхронизации с "умными" приборами и выпускается в довольно необычном цвете.

Об этом сообщается на официальном сайте Xiaomi.

Читайте также: ТОП-3 лучших смартфона недели: новинка от Asus, Xiaomi Redmi 6 и Lenovo Z5

Ранее все роутеры от Xiaomi выпускались преимущественно в белом или черном цвете, но модель Mi WiFi Router 4Q предлагается в ярко-голубом варианте, что заметно выделяет ее из всей линейки.

Mi WiFi Router 4Q
Mi WiFi Router 4Q отличается среди других ярким цветом

Устройство традиционно получило компактный и тонкий корпус с тремя внешними антеннами сзади (5 дБи). Из портов есть один WAN и два LAN с максимальной скоростью передачи данных до 100 Мбит в секунду. Расположенная на верхней части корпуса кнопка MiNET устанавливает соединение со всеми доступными вокруг гаджетами. Управление и настройка роутером осуществляется через фирменное мобильное приложение.

Mi WiFi Router 4Q
Mi WiFi Router 4Q синхронизируется со всеми "умными" гаджетами

Построен Mi WiFi Router 4Q на базе процессора Qualcomm QCA9561 с частотой 775 МГц и оснащен 64 МБ оперативной памяти и накопителем на 16 МБ. Роутер работает в диапазоне 2,4 ГГц (802.11b / g / n) с технологией MIMO 3x3. Максимальная скорость передачи достигает 450 Мбит за секунду.

Читайте также: Чем отличается Xiaomi Mi Band 3 от Mi Band 2: четыре главных преимущества новинки

В Китае цена Xiaomi Mi WiFi Router 4Q составляет около 15 долларов (около 394 гривен).

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственных интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Xiaomi Цены Китай Бытовая техника
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 19 июня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Навіщо було бити представників ЛГБТ-парадів?
сегодня, 17:01 Навіщо було бити представників ЛГБТ-парадів?
Дід Панас 319
Россия готовит "полномасштабную атаку" в Украине, – организатор "убийства" Бабченко
сегодня, 15:00 Россия готовит "полномасштабную атаку" в Украине, – организатор "убийства" Бабченко
659
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 10:00 Как вывести 16 видов пятен
Освободить Сенцова: отпустит ли Путин украинского пленника?
сегодня, 16:02 Освободить Сенцова: отпустит ли Путин украинского пленника?
Інна Жолобович 151
Зачистки олигархата в Армении: что держат у себя местные олигархи
сегодня, 15:01 Зачистки олигархата в Армении: что держат у себя местные олигархи
Блог Соцмережі 1081
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук