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Xiaomi снизила цену на свой фирменный телевизор Mi TV 4A

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Xiaomi снизила цену на Mi TV 4A
Xiaomi снизила цену на Mi TV 4A / Фото из открытых источников

28 марта китайская корпорация Xiaomi снизила цену на свой фирменный телевизор Mi TV 4A. Технику можно приобрести в официальном магазине, причем в стоимость телевизора уже входит доставка.

Об этом пишет akket.com.

Так, если раньше 55-дюймовую модель можно было купить за 2999 юаней (12 300 гривень), то сейчас ее продают значительно дешевле – всего за 2599 юаней (10 600 гривен).

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Этот телевизор имеет поддержку голосового управления с использованием искусственного интеллекта, прошивку MIUI с оболочкой PatchWall, совместимость с технологией динамического освещения HDR, а также поддержку стандартов 4K Ultra High Resolution.

Xiaomi Mi TV 4A оснащен 55-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3840 на 2160 пикселей (4K) и частотой обновления 60 Гц, 4-ядерным процессором Amlogic T962 с тактовой частотой 1,5 ГГц, графическим ускорителем Mali-450 MP5, 2 ГБ оперативной (DDR4) и 8 ГБ постоянной (eMMC 5.1) памяти, поддержкой HDR 10 и HLG, модулями Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц) и Bluetooth 4.2 LE, тремя портами HDMI, двумя USB 2.0, одним Ethernet и привычным 3,5 мм аудиоразъемом для наушников.

В 55-дюймовую модель также встроены два динамика мощностью 6 Вт каждый.

Xiaomi Mi TV 4A Телевизор Xiaomi Mi TV 4A

Теги: Xiaomi Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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