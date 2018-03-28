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Xiaomi знизила ціну на свій фірмовий телевізор Mi TV 4A

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Xiaomi знизила ціну на Mi TV 4A
Xiaomi знизила ціну на Mi TV 4A / Фото з відкритих джерел

28 березня китайська корпорація Xiaomi знизила ціну на свій фірмовий телевізор Mi TV 4A. Техніку можна придбати в офіційному магазині, причому у вартість телевізора вже входить доставка.

Про це пише akket.com.

Так, якщо раніше 55-дюймову модель можна було купити за 2999 юанів (12 300 гривень), то зараз її продають значно дешевше – всього за 2599 юанів (10 600 гривень).

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Цей телевізор має підтримку голосового управління з використанням штучного інтелекту, прошивка MIUI з оболонкою PatchWall, сумісність з технологією динамічного освітлення HDR, а також підтримку стандартів 4K Ultra High Resolution.

Xiaomi Mi TV 4A оснащений 55-дюймовим IPS-екраном з роздільною здатністю 3840 на 2160 пікселів (4K) і частотою оновлення 60 Гц, 4-ядерним процесором Amlogic T962 з тактовою частотою 1,5 ГГц, графічним прискорювачем Mali-450 MP5, 2 ГБ оперативної (DDR4) і 8 ГБ постійної (eMMC 5.1) пам'яті, підтримкою HDR 10 і HLG, модулями Wi-Fi 802.11ac (2,4 ГГц + 5 ГГц) і Bluetooth 4.2 LE, трьома портами HDMI , двома USB 2.0, одним Ethernet і звичним 3,5 мм аудіороз'ємом для навушників.

У 55-дюймову модель також вбудовано два динаміки потужністю 6 Вт кожен.

Xiaomi Mi TV 4A

Телевізор Xiaomi Mi TV 4A

Теги: Xiaomi Побутова техніка
Джерело: 24 Канал
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