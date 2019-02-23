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      Якщо п'ять хвилин бою протримаєтеся, ви герої: історія українського бійця про події на передовій

      Хроники необъявленной войны 76 Читати новину українською

      У лютому 2015 року відбувалися одні з найважчих боїв на Дебальцівському напрямку. Втрата цього блокпосту на трасі "Харків – Ростов-на-Дону" відкривала б ворогу пряму дорогу на Дебальцево.

      Згадав і розповів про події на блокпосту "Балу" – учасник, військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Юрій Красноармійський "Сєпар".

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      Розкажіть як у вас з’явився позивний "Сєпар"?

      Він з’явився на блокпості "Балу". Хтось крикнув: "Сєпар" й усі почали так називати. Більшість хлопців були із Закарпаття, а я один з Луганської області. Можливо, це тому, але я не ображаюся.

      Ви пішли до військкомату й тоді потрапили у 128-му бригаду?

      Нас з Харкова повезли в Десну, де багато було донецьких, луганських та харківських хлопців. По кабінетах поводили швиденько, а тоді завели в клуб, аби професії обирали. Я пам’ятаю, в мене запитали: "Ким хочеш працювати?", а я відповів: "Водієм". Тоді виявилося, що водіїв вже набрали та навчили, а потрібні були механіки, водії на БТР, наводчики, командири.

      Пам’ятаю, ми були дуже прискіпливі, розпитували що, як, куди, а нам на це прапорщик відповів: "Вам потрібно добре навчитися водити машину, крутити головою і вчасно зупинитися, аби не підбили." Ніколи не забуду, як він сказав: "Якщо п’ять хвилин бою протримаєтеся, ви герої!"

      Вчилися ми 15 днів, закінчили курси, екзамени поздавали, права повидавали й тоді я вже отримав усі документи й потрапив в 128-му бригаду.

      Ви потрапили на блокпост "Балу", де ваш екіпаж був підбитий. Що відчували коли в БМП потрапив постріл з танку? 

      Зазвичай, ми зранку прогріваємо техніку – це було десь о 7 ранку. Я прогрів, а тоді почав глушити автомобіль. Це можна зробити, натиснувши ногою, а я більше люблю рукою. Коли підняв голову, то не розумів що відбувається, адже у вухах дзвенить, десь щось стріляє, падає. Я тоді побіг до нашої землянки, а там вже сказали, що танк горить.

      Красноармійський
      Юрій Красноармійський

      Зі сторони ворога до вас почали приїжджати танки. Що у вас були проти них?

      Було дві рапіри (протитанкові гармати), але траплялося, що танк обстрілами повністю знищував рапіру. Тоді по блокпосту починав бомбити. Отак виїде, відстріляє, тоді ховається, а ми його не можемо нічим дістати.

      Скільки днів були танкові атаки на ваш блокпост?

      На день бувало у нас й по дві атаки, й по три. Спочатку нас накривали мінометами, а ми в цей момент сиділи в землянках. Я вирішив вилізти подивитися, що там робиться, а там танк стоїть. Спочатку не зрозумів, чий це. А може це наш? Навколо все вибухає й складно зорієнтуватися. Виявилося, що це ворог.

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      Танкові штурми цього блокпосту продовжувалися кілька днів підряд. На момент, коли ви вже виходили, чим ви оборонялися зі зброї наприкінці?

      Автомати, РПГ і МУХ там декілька було. Якби ми там лишилися ще, то ми не протрималися б.

      Ви в армії вже понад чотири років, від війни не втомилися?

      Всі втомлюються, хочеться миру. Поки його нема, то повинен хтось захищати Україну.

      Дивіться повне інтерв'ю Юрія Красноармійського – у програмі "Хроніки неоголошеної війни".

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      Автор: Виталий Дейнега
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Видеоблоги Война Хроники необъявленной войны Дебальцево
      Источник: 24 канал
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