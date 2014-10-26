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      Явка на выборах была низкой, и людям трудно было выбирать, - эксперт

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      Выборы
      Выборы / http://vybory.nadroti.net

      Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что нынешняя избирательная кампания была очень короткой, поэтому людям было трудно выбирать.

      Об этом он сказал во время пресс-конференции в пределах избирательного марафона на тему “Выборы  2014”.

      Были ожидания того, что явка будет низкой, но что настолько низкой, не надеялись,  отметил он.

      По словам А. Голобуцкого, людям трудно было выбирать.

      Было мало времени, чтобы ознакомиться, сложные обстоятельства в стране, некоторые люди вообще не понимали, для чего эти выборы. Большая часть людей не видят, за кого голосовать, потому что их интересы никем не представлены. Это в первую очередь избиратели Юга и Востока, которые раньше голосовали за ПР,  прокомментировал эксперт.

      Он добавил, что люди принимали решение в последние дни.

      “Возможно, даже на самом избирательном участке. Низкая явка для кого-то сыграла злую шутку, а для кого-то сыграла в позитив. Многие избиратели готовы продавать свой голос, потому что мы — бедная страна”, — добавил он.

      Читайте также: ВЫБОРЫ-2014. ДАННЫЕ ЭКЗИТ-ПОЛЛОВ

      Напомним, что по данным Центризбиркома, явка избирателей по состоянию на 20:00 на 125 округах из 198 составила 52,50%.

      Теги: Новости политики Выборы в ВР-2014
      Источник: УНН
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      Новости за 26 октября 2014
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