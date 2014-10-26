Явка на выборах была низкой, и людям трудно было выбирать, - эксперт

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что нынешняя избирательная кампания была очень короткой, поэтому людям было трудно выбирать.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в пределах избирательного марафона на тему “Выборы — 2014”.

Были ожидания того, что явка будет низкой, но что настолько низкой, не надеялись, — отметил он.

По словам А. Голобуцкого, людям трудно было выбирать.

Было мало времени, чтобы ознакомиться, сложные обстоятельства в стране, некоторые люди вообще не понимали, для чего эти выборы. Большая часть людей не видят, за кого голосовать, потому что их интересы никем не представлены. Это в первую очередь избиратели Юга и Востока, которые раньше голосовали за ПР, — прокомментировал эксперт.

Он добавил, что люди принимали решение в последние дни.

“Возможно, даже на самом избирательном участке. Низкая явка для кого-то сыграла злую шутку, а для кого-то сыграла в позитив. Многие избиратели готовы продавать свой голос, потому что мы — бедная страна”, — добавил он.

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Напомним, что по данным Центризбиркома, явка избирателей по состоянию на 20:00 на 125 округах из 198 составила 52,50%.