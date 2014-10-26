ВИБОРИ-2014. ДАНІ ЕКЗИТ-ПОЛІВ (оновлюються)
До вашої уваги дані екзит-полів парламентських виборів.
Дані екзит-полу "1+1"
Блок Петра Порошенка - 24,3%
Народний фронт - 21,8%
"Об’єднання "Самопоміч" - 12,5%
Радикальна партія Олега Ляшка - 7,1%
Опозиційний блок - 6,6%
ВО "Свобода" - 6,3%
"Батьківщина" - 6,0%
Громадянська позиція - 3,0%
"Сильна Україна" - 2,4%
Правий сектор - 1,3%
"Заступ" - 1,8%
Національний екзит-пол станом на 18:00
Блок Петра Порошенка – 23%
Народний фронт – 21,3%
Самопоміч – 13,2%
Опозиційний блок – 7,6%
Радикальна партія – 6,4%
ВО "Свобода" - 6,3%
ВО "Батьківщина" – 5,6%
"Громадянська позиція" -3,5 %
КПУ - 2,9 %
"Савік Шустер студія" екзит-пол
Блок Петра Порошенка - 23.2%
Народний фронт - 20.7%
Об'єднання Самопоміч - 13,0%
Радикальна партія Ляшка - 8%
Опозиційний блок - 6.9%
ВО "Свобода" - 6.8%
ВО "Батьківщина" - 5.8%
Громадянська позиція - 3.1%
КПУ - 2.9%
Екзит-пол Центру "Соціальний моніторинг" та Українського інституту соціальних досліджень ім.А. Яременко
Блок Петра Порошенка - 23.1%
Народний фронт - 19.7%
Об'єднання Самопоміч - 11,0%
Опозиційний блок - 9.9%
Радикальна партія Ляшка - 6,6%
ВО "Свобода" - 5.8%
ВО "Батьківщина" - 5.7%
Громадянська позиція - 3.3%
КПУ - 3.3%
Екзит-пол соцгрупи "Рейтинг"
Блок Петра Порошенка - 22.2%
Народний фронт - 21.8%
Об'єднання Самопоміч - 14,2%
Радикальна партія Ляшка - 6,4%
Опозиційний блок - 7.8%
ВО "Свобода" - 5.8%
ВО "Батьківщина" - 5.6%
Громадянська позиція - 3.2%
КПУ - 2.9%
Вибір редакції
-
У Кремлі знайшли виправдання псевдовиборам на Донбасі: кажуть, що без Києва тут не обійшлося15 листопада , 23:47
-
Свекруха судді "купила" дім за майже 2 мільйони гривень, продаючи ягоди на ринку15 листопада , 23:00
-
У багатостраждальній Смілі нарешті стартував опалювальний сезон15 листопада , 22:09