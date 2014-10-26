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      ВИБОРИ-2014. ДАНІ ЕКЗИТ-ПОЛІВ (оновлюються)

      14947 Читать новость на русском
      Виборчі скриньки
      Виборчі скриньки / Радіо Свобода

      До вашої уваги дані екзит-полів парламентських виборів.

      Дані екзит-полу "1+1"

      Блок Петра Порошенка - 24,3%
      Народний фронт - 21,8%
      "Об’єднання "Самопоміч" - 12,5%
      Радикальна партія Олега Ляшка - 7,1%
      Опозиційний блок - 6,6%
      ВО "Свобода" - 6,3%
      "Батьківщина" - 6,0%
      Громадянська позиція - 3,0%
      "Сильна Україна" - 2,4%
      Правий сектор - 1,3%
      "Заступ" - 1,8%

      Національний екзит-пол станом на 18:00

      Блок Петра Порошенка – 23%
      Народний фронт – 21,3%
      Самопоміч – 13,2%
      Опозиційний блок – 7,6%
      Радикальна партія – 6,4%
      ВО "Свобода" - 6,3%
      ВО "Батьківщина" – 5,6%
      "Громадянська позиція" -3,5 %
      КПУ - 2,9 %

      "Савік Шустер студія" екзит-пол

      Блок Петра Порошенка - 23.2%
      Народний фронт - 20.7%
      Об'єднання Самопоміч - 13,0%
      Радикальна партія Ляшка - 8%
      Опозиційний блок - 6.9%
      ВО "Свобода" - 6.8%
      ВО "Батьківщина" - 5.8%
      Громадянська позиція - 3.1%
      КПУ - 2.9%

      Екзит-пол Центру "Соціальний моніторинг" та Українського інституту соціальних досліджень ім.А. Яременко

      Блок Петра Порошенка - 23.1%
      Народний фронт - 19.7%
      Об'єднання Самопоміч - 11,0%
      Опозиційний блок - 9.9%
      Радикальна партія Ляшка - 6,6%
      ВО "Свобода" - 5.8%
      ВО "Батьківщина" - 5.7%
      Громадянська позиція - 3.3%
      КПУ - 3.3%

      Екзит-пол соцгрупи "Рейтинг"

      Блок Петра Порошенка - 22.2%
      Народний фронт - 21.8%
      Об'єднання Самопоміч - 14,2%
      Радикальна партія Ляшка - 6,4%
      Опозиційний блок - 7.8%
      ВО "Свобода" - 5.8%
      ВО "Батьківщина" - 5.6%
      Громадянська позиція - 3.2%
      КПУ - 2.9%

      Теги: Новини політики ТОП Вибори до ВР-2014
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 26 жовтня 2014
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