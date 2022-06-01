Заявку можно подавать уже с 31 мая. Об этом сообщают в Луганской военной администрации.

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Претендовать на помощь могут люди определенных категорий.

С 31 мая люди, находящиеся на временно оккупированных, деоккупированных территориях или территориях, на которых происходят активные боевые действия, а также внутренне перемещенные лица могут сформировать на социальной платформе.

– говорится в сообщении.

Как оформить заявку в помощи

Для того чтобы оформить заявку, нужно заполнить персональные данные и указать IBAN, международный номер банковского счета на сайте . Этот номер можно узнать в личном кабинете или приложении Банка, где открыт банковский счет человека.

Данные, указанные в заявке, верифицируются на основе данных из государственных реестров. Верифицированные заявки будут передаваться международным организациям, которые будут принимать решения о выплатах на основе приоритетности уязвимых категорий получателей и наличия средств для осуществления таких выплат.

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Что известно о социальной платформе?

21 мая Министерство социальной политики запустило платформу есть Помощь . Ее основными задачами является сбор заявок из всех регионов Украины относительно нужд гуманитарной помощи и эффективное распределение груза.

Министр социальной политики Марина Лазебна отметила, что соцплатформа помогает быстрее и эффективнее предоставлять необходимое людям. Ведь есть помощь обеспечивает коммуникацию между теми, кто готов оказать помощь, и теми, кому она нужна.

По предварительным данным, обеспечивать нуждающихся одеждой, продуктами и лекарствами должны были как социальные работники, так и работники "Укрпочты" и "Новой почты". Помощь также можно получить в пунктах гуманитарной помощи.

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