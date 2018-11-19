ЕС, из которого выходит Великобритания, ведет себя даже хуже, чем Советский Союз, – Яковина

На прошлой неделе сразу две страны, Великобритания и Израиль, оказались в странной ситуации: правительство официально в государствах есть, но фактически его нет.

Об этом сообщил в своем видеоблоге "Безумный мир" политический обозреватель Иван Яковина.

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По его словам, британские мятежники уже добились быстрого голосования по вопросу об увольнении Терезы Мэй с поста руководителя. Основных кандидатов на ее место уже шестеро. Как известно, в Великобритании продолжается процесс бесконечного Brexit. Мнения о Brexit у населения Британии разделяются.



Тереза Мэй

"Англия и Уэльс – за Brexit, Шотландия и Северная Ирландия – против. Крестьяне – за, жители городов – против. Старшее поколение – за, молодежь – против. Самое неприятное – это отсутствие консенсуса внутри политической элиты", – рассказал Яковина.

Кроме того, Европейский союз, из которого выходит Великобритания, ведет себя хуже, чем Советский Союз. ЕС не намерен сделать Brexit максимально болезненным и ущербным для Лондона. Его цель проста: нужно до смерти напугать всех тех, кто задумается пойти с ЕС в будущем,

– пояснил эксперт.

По его словам, Израиль также оказался в похожей ситуации. Министр обороны страны Авигдор Либерман объявил, что уходит в отставку через заключенное перемирие с палестинцами: он считает, что это "капитуляция" перед террористами.

Есть большая вероятность двух событий. Первое – коалиция и правительство все-таки распадутся. Второе – премьер "Биби" начнет новую операцию против боевиков в Газе. Впрочем, надо сказать, что израильская политика даже более непредсказуемая, чем украинская. Поэтому на следующей неделе может произойти все, что угодно,

– убежден Иван Яковина.

Напомним, 12 ноября вечером армия обороны Израиля нанесла удар примерно по 70 объектам Хамаса на территории сектора Газа. Это был ответ на то, что ХАМАС выпустил по югу Израиля свыше 300 ракет.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога Ивана Яковины "Безумный мир" за 19 ноября 2018