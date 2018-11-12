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      Израиль нанес ответный удар по Сектору Газа

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      Израиль нанес ответный удар по Сектору Газа
      Израиль нанес ответный удар по Сектору Газа / Twitter

      Израильские войска нанесли ответный удар по территории Сектора Газа.

      Армия обороны Израиля сообщает, что в течение часа израильские военные нанесли удар примерно по 70 объектам на территории Сектора Газа.

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      Были задействованы боевые вертолеты и самолеты, а также танки.

      "Атаковали около 70 целей, связанных с ХАМАС и палестинским "Исламским джихадом", на всей территории Сектора Газа", – отчитались в Армии обороны Израиля.

      В перечне мишеней были тоннели, цех по производству оружия, военные подразделения и наблюдательные посты.

      По данным израильского ведомства, в ответ из Сектора Газа было выпущено более 300 ракет.

      "Палестинский информационный центр" в свою очередь сообщает, что после 23:00 12 ноября израильские военно-воздушные силы обстреляли здание пятизвездочного отеля "Аль-Амаль", который расположен на побережье Средиземного моря в Газе.

      Из-за ситуации в Секторе Газа премьер-министр Израиля прервал визит в Париж, где он находился на мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.

      Теги: Палестина война Новости Израиля
      Источник: 24 Канал
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