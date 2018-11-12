Израиль нанес ответный удар по Сектору Газа

Израильские войска нанесли ответный удар по территории Сектора Газа.

Армия обороны Израиля сообщает, что в течение часа израильские военные нанесли удар примерно по 70 объектам на территории Сектора Газа.

Читайте также: Израильский спецназ понес потери во время операции в Секторе Газа

Были задействованы боевые вертолеты и самолеты, а также танки.

"Атаковали около 70 целей, связанных с ХАМАС и палестинским "Исламским джихадом", на всей территории Сектора Газа", – отчитались в Армии обороны Израиля.

В перечне мишеней были тоннели, цех по производству оружия, военные подразделения и наблюдательные посты.

We have struck 20+ Hamas & Palestinian Islamic Jihad targets throughout Gaza, including:



Terror compounds

Observation posts

Rocket launching squad

Additional terror targets



Terrorists in Gaza target Israeli civilians. We target terror. — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 листопада 2018 р.

По данным израильского ведомства, в ответ из Сектора Газа было выпущено более 300 ракет.

Over 300 rockets were launched from Gaza at Israel this evening. In response, we are striking terror targets throughout the Gaza Strip. pic.twitter.com/2rfIZv2wT8 — Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 12 листопада 2018 р.

"Палестинский информационный центр" в свою очередь сообщает, что после 23:00 12 ноября израильские военно-воздушные силы обстреляли здание пятизвездочного отеля "Аль-Амаль", который расположен на побережье Средиземного моря в Газе.

#عاجل| طائرات الاحتلال الحربية تقصف فندق الأمل بمدينة #غزة — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) 12 листопада 2018 р.

Из-за ситуации в Секторе Газа премьер-министр Израиля прервал визит в Париж, где он находился на мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны.