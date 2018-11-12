Ізраїль завдав удару у відповідь по Сектору Гази
Ізраїльські війська завдали удару у відповідь по території Сектора Гази.
Армія оборони Ізраїлю повідомляє, що впродовж години ізраїльські військові завдали удару приблизно по 70 об'єктах на території смуги Гази.
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Були задіяні бойові вертольоти і літаки, а також танки.
"Атакували близько 70 цілей, пов'язаних з ХАМАС і палестинським "Ісламським джихадом", на всій території сектора Гази", – відзвітували в Армії оборони Ізраїлю.
У переліку мішеней були тунелі, цех із виробництва зброї, військові підрозділи та спостережні пости.
За даними ізраїльського відомства, у відповідь із Сектора Гази було випущено понад 300 ракет.
"Палестинський інформаційний центр" в свою чергу повідомляє, що після 23:00 12 листопада ізраїльські військово-повітряні сили обстріляли будівлю п'ятизіркового готелю "Аль-Амаль", який розташований на узбережжі Середземного моря в Газі.
Через ситуацію у Секторі Гази прем'єр-міністр Ізраїлю перервав візит до Парижа, де він перебував на заходах з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни.