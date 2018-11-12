Ізраїльський спецназ зазнав втрат під час операції в Секторі Гази

Ізраїльський офіцер загинув, а його товариш по службі отримав поранення під час стрілянини з палестинськими бойовиками в Секторі Гази.

Пр це повідомило видання "РИА"Новости".

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Зазначається, що стрілянина спалахнула в ході операції ізраїльського спецназу на території анклаву. Додаткові подробиці не розголошуються.

За версією правлячого в Секторі Гази руху ХАМАС, чергове загострення конфлікту почалося з того, що напередодні ввечері група ізраїльського спецназу проникла на цивільному автомобілі на територію анклаву і ліквідувала польового командира місцевих бойовиків. Після того, як "коммандос" виявили і вони зіткнулися з переважаючими силами противника, спецназ викликав авіацію, яка знищила ще п'ятьох палестинців.

Ізраїльтяни підтверджують факт проведення операції, яка переросла в стрілянину з бойовиками, але не розкривають її подробиць.

Після інциденту палестинці випустили щонайменше десять ракет по півдню Ізраїля, дві з яких було перехоплено установками ПРО "Залізний купол".

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху через ситуацію в Секторі Гази перервав візит до Парижа, де він перебував на заходах з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни, і наразі повертається до Ізраїлю.