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      Прем'єр-міністр Ізраїля перервав візит до Парижа через ситуацію у Секторі Гази

      66 Читать новость на русском
      Біньямін Нетаньяху
      Біньямін Нетаньяху / Фото з відкритих джерел

      Біньямін Нетаньяху через ситуацію в Секторі Гази перервав візит до Парижа, де він перебував на заходах з нагоди 100-річчя завершення Першої світової війни, і наразі повертається до Ізраїлю.

      Про це повідмило видання Times of Israel.

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      У зв'язку з ситуацією на півдні (в районі Сектора Гази) прем'єр-міністр вирішив перервати свій візит до Парижа і повернутися в Ізраїль,
      – йдеться в оприлюдненій заяві.

      Ізраїльська армія повідомила, що у неділю під час операції військових у Секторі Гази почалася перестрілка з палестинськими радикалами. Жоден з військовослужбовців, які брали участь в операції, захоплений не був. Згодом армія повідомила про перехоплення системою ППО "Залізний купол" двох запущених з Сектора Гази ракет. Сирени повітряної тривоги спрацьовували з вечора неділі в прикордонних з палестинським анклавом районах Ізраїлю не менше 10 разів.

      Палестинське агентство Maan з посиланням на міністерство охорони здоров'я анклаву повідомило, що внаслідок операції ізраїльського спецназу у Секторі Гази загинули шість палестинців і сім отримали поранення. Зазначається, що серед убитих два командири "Бригад Іззеддіна аль-Кассама" – бойового крила, що контролює рух ХАМАС.

      Теги: Новини політики Палестина Новини Ізраїля Новини Франції
      Джерело: 24 Канал
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