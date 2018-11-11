Адміністрація Трампа готує план палестино-ізраїльського врегулювання

Спецпредставник вашингтонської адміністрації на міжнародних переговорах Джейсон Грінблатт розповів на закритому заході в Лондоні про те, що всеосяжний план врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту, який обіцяв представити Білий дім, буде готовий "незабаром".

Про це повідомив портал Axios.

Читайте також: Ізраїль наніс авіаудар по Сектору Гази: загинули троє палестинських підлітків

Спецпредставник вашингтонської адміністрації наголосив, що США прагнуть знайти не тимчасовий вихід із ситуації, а досягти довгострокової угоди.

Сполучені Штати не будуть вкладатися в тимчасові рішення. Ми розуміємо, що тимчасові рішення не сильно сприяють поліпшенню життя палестинців, і тільки продовжують цикл страждань і насильства,

– сказав Грінблатт.

Зазначається, що план, який буде запропонований США, ґрунтується на тому, що обом сторонам конфлікту доведеться шукати компроміс і піти на поступки.

"Жодну зі сторін план не влаштує в повному обсязі, але ми впевнені, що обидві сторони, якщо вони готові почати переговори, зрозуміють, чому ми прийшли до тих висновків, до яких ми прийшли", – наголосив спецпредставник США.

Грінблатт також зауважив, що як Ізраїлю, так і Палестині не варто робити передчасних висновків, а краще дочекатися офіційного оприлюднення тексту.

"Не звертайте уваги на чутки і повідомлення з інших джерел, окрім самої адміністрації Трампа", – додав він.

У Білому домі не стали коментувати інформацію про заяви Грінблатт і не пояснили, який саме термін він мав на увазі.

Нагадаємо, що активна фаза конфлікту на території Сектора Гази триває з грудня минулого року після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.