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      Администрация Трампа готовит план палестино-израильского урегулирования

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      США готовит план по урегулированию отношений между Израилем и Палестиной
      США готовит план по урегулированию отношений между Израилем и Палестиной / Фото из открытых источников

      Спецпредставитель вашингтонской администрации на международных переговорах Джейсон Гринблатт рассказал на закрытом мероприятии в Лондоне о том, что всеобъемлющий план урегулирования палестино-израильского конфликта, который обещал представить Белый дом, будет "скоро" готов.

      Об этом сообщил портал Axios.

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      Спецпредставитель вашингтонской администрации подчеркнул, что США стремятся найти не временный выход из ситуации, а достичь долгосрочного соглашения.

      США не будут вкладываться во временные решения. Мы понимаем, что временные решения не сильно способствуют улучшению жизни палестинцев, и только продолжают цикл страданий и насилия,
      – сказал Гринблатт.

      Отмечается, что план, который будет предложен США, основывается на том, что обеим сторонам конфликта придется искать компромисс и пойти на уступки.

      "Ни одну из сторон план не устроит в полном объеме, но мы уверены, что обе стороны, если они готовы начать переговоры, поймут, почему мы пришли к тем выводам, к которым мы пришли", – подчеркнул спецпредставитель США.

      Гринблатт также отметил, что как Израиля, так и Палестине не стоит делать преждевременных выводов, а лучше дождаться официального обнародования текста.

      "Не обращайте внимания на слухи и сообщения из других источников, кроме самой администрации Трампа", - добавил он.

      В Белом доме не стали комментировать информацию о заявлениях Гринблатт и не объяснили, какой именно срок он имел в виду.

      Напомним, что активная фаза конфликта на территории сектора Газа продолжается с декабря прошлого года после того, как президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля.

      Теги: Новости США Новости Израиля Палестина Новости политики
      Источник: 24 Канал
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