Администрация Трампа готовит план палестино-израильского урегулирования

Спецпредставитель вашингтонской администрации на международных переговорах Джейсон Гринблатт рассказал на закрытом мероприятии в Лондоне о том, что всеобъемлющий план урегулирования палестино-израильского конфликта, который обещал представить Белый дом, будет "скоро" готов.

Об этом сообщил портал Axios.

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Спецпредставитель вашингтонской администрации подчеркнул, что США стремятся найти не временный выход из ситуации, а достичь долгосрочного соглашения.

США не будут вкладываться во временные решения. Мы понимаем, что временные решения не сильно способствуют улучшению жизни палестинцев, и только продолжают цикл страданий и насилия,

– сказал Гринблатт.

Отмечается, что план, который будет предложен США, основывается на том, что обеим сторонам конфликта придется искать компромисс и пойти на уступки.

"Ни одну из сторон план не устроит в полном объеме, но мы уверены, что обе стороны, если они готовы начать переговоры, поймут, почему мы пришли к тем выводам, к которым мы пришли", – подчеркнул спецпредставитель США.

Гринблатт также отметил, что как Израиля, так и Палестине не стоит делать преждевременных выводов, а лучше дождаться официального обнародования текста.

"Не обращайте внимания на слухи и сообщения из других источников, кроме самой администрации Трампа", - добавил он.

В Белом доме не стали комментировать информацию о заявлениях Гринблатт и не объяснили, какой именно срок он имел в виду.

Напомним, что активная фаза конфликта на территории сектора Газа продолжается с декабря прошлого года после того, как президент США Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля.