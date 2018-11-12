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      Израильский спецназ понес потери во время операции в Секторе Газа

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      Израиль понес потери в Секторе Газа
      Израиль понес потери в Секторе Газа / Фото из открытых источников

      Израильский офицер погиб, а его сослуживец получил ранения во время стрельбы с палестинскими боевиками в Секторе Газа.

      Об этом сообщило издание "РИА"Новости".

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      Отмечается, что стрельба вспыхнула в ходе операции израильского спецназа на территории анклава. Дополнительные подробности не разглашаются.

      По версии правящего в Секторе Газа движения ХАМАС, очередное обострение конфликта началось с того, что накануне вечером группа израильского спецназа проникла на гражданском автомобиле на территорию анклава и ликвидировала полевого командира местных боевиков. После того, как "коммандос" обнаружили и они столкнулись с превосходящими силами противника, спецназ вызвал авиацию, которая уничтожила еще пятерых палестинцев.

      Израильтяне подтверждают факт проведения операции, которая переросла в стрельбу с боевиками, но не раскрывают ее деталей.

      После инцидента палестинцы выпустили по меньшей мере десять ракет по югу Израиля, две из которых были перехвачены установками ПРО "Железный купол".

      Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху из-за ситуации в Секторе Газа прервал визит в Париж, где он находился на мероприятиях по случаю 100-летия завершения Первой мировой войны, и теперь возвращается в Израиль.

      Теги: Новости политики Новости Израиля Палестина
      Источник: 24 Канал
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