Израильский спецназ понес потери во время операции в Секторе Газа

Израильский офицер погиб, а его сослуживец получил ранения во время стрельбы с палестинскими боевиками в Секторе Газа.

Об этом сообщило издание "РИА"Новости".

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Отмечается, что стрельба вспыхнула в ходе операции израильского спецназа на территории анклава. Дополнительные подробности не разглашаются.

По версии правящего в Секторе Газа движения ХАМАС, очередное обострение конфликта началось с того, что накануне вечером группа израильского спецназа проникла на гражданском автомобиле на территорию анклава и ликвидировала полевого командира местных боевиков. После того, как "коммандос" обнаружили и они столкнулись с превосходящими силами противника, спецназ вызвал авиацию, которая уничтожила еще пятерых палестинцев.

Израильтяне подтверждают факт проведения операции, которая переросла в стрельбу с боевиками, но не раскрывают ее деталей.

После инцидента палестинцы выпустили по меньшей мере десять ракет по югу Израиля, две из которых были перехвачены установками ПРО "Железный купол".

Напомним, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху из-за ситуации в Секторе Газа прервал визит в Париж, где он находился на мероприятиях по случаю 100-летия завершения Первой мировой войны, и теперь возвращается в Израиль.