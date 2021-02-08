На сайте российского оппозиционера Алексея Навального несколько часов не воспроизводилась запись разговора с его вероятным отравителем. Зато открывался баннер-сообщение, что видео заблокировано. Сейчас ролик активен.

Что известно о блокировании видео Навального

Утром 8 февраля Youtube блокировал видеоразговор Навального с одним из своих вероятных отравителей – военным химиком, сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. Во время разговора оппозиционера также присутствовал журналист Bellingcat Христо Грозев. Ролик обнародовали 21 декабря 2020 года и добавили мемы и отрывки из фильмов.

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Дисклеймер на видео на сайте Навального и на его ютуб-канале сообщал, что этот ролик нарушает авторские права американской корпорации ViacomCBS. В ее состав входят компании Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central и другие. Вероятно, ролик Навального заблокировали из-за вставки из какого-то фильма, права на который принадлежат ViacomCBS.

Комментарии к ролику были отключены. Фрагменты видео с разговором оставались в доступе на каналах "Навальный Live" и The Insider.

Сейчас видео снова доступно.



Скриншот видеоразговора Навального с вероятным отравителем / Канал Алексея Навального

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