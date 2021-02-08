Youtube блокировал видеоразговор Навального с его отравителем
На сайте российского оппозиционера Алексея Навального несколько часов не воспроизводилась запись разговора с его вероятным отравителем. Зато открывался баннер-сообщение, что видео заблокировано. Сейчас ролик активен.
Источник:"Дождь"
Что известно о блокировании видео Навального
Утром 8 февраля Youtube блокировал видеоразговор Навального с одним из своих вероятных отравителей – военным химиком, сотрудником ФСБ Константином Кудрявцевым. Во время разговора оппозиционера также присутствовал журналист Bellingcat Христо Грозев. Ролик обнародовали 21 декабря 2020 года и добавили мемы и отрывки из фильмов.
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Дисклеймер на видео на сайте Навального и на его ютуб-канале сообщал, что этот ролик нарушает авторские права американской корпорации ViacomCBS. В ее состав входят компании Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central и другие. Вероятно, ролик Навального заблокировали из-за вставки из какого-то фильма, права на который принадлежат ViacomCBS.
Комментарии к ролику были отключены. Фрагменты видео с разговором оставались в доступе на каналах "Навальный Live" и The Insider.
Сейчас видео снова доступно.
Скриншот видеоразговора Навального с вероятным отравителем / Канал Алексея Навального
Детали о расследовании
- Алексея Навального пытались отравить в августе 2020 года. Ему стало плохо в самолете. Поэтому его экстренно госпитализировали в Омск. Затем политика перевезли в Германию.
- На вещах оппозиционера и в организме Навального обнаружили следы яда из семейства "Новичок". Это подтвердили 3 независимые лаборатории.
- Российские спецслужбы не открыли уголовное производство из-за отравления Навального. Зато издания The Insider, Bellingcat и CNN провели собственное расследование.
- В течение трех лет спецслужбы следили за Навальным. Имена восьми активных работников ФСБ международные СМИ опубликовали на своих сайтах. Это привело к масштабному международному скандалу.
- Чтобы подтвердить информацию международного расследования, Алексей Навальный вместе с журналистом из Bellingcat позвонили одному из фигурантов дела. Оппозиционер общался по телефону с военным химиком, работником спецслужб Кудрявцевым. Тот рассказал детали покушения на политика.
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