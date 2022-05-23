Да, платформа пытается бороться с нарушениями правил по содержанию роликов. Интересно, что YouTube в отличие от Facebook и Instagram в России не запретили.

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9 тысяч каналов, распространявших фейки о войне, заблокировали

YouTube удалил более 70 тысяч видео и 9 тысяч каналов, связанных с войной в Украине, из-за нарушения правил содержания. В некоторых роликах полномасштабное российское военное вторжение в другое суверенное государство называли "освободительной миссией".

Платформа очень популярна в России. Несмотря на то, что на YouTube можно увидеть видео от оппозиционеров, его пока не заблокировали . Кроме этого, его не запретили и из-за борьбы с прокремлевским контентом, который нарушает правила сообщества, в частности, политику, запрещающую отрицать или преуменьшать вторжение России в Украину.

С 24 февраля платформа удалила ряд российских каналов, в частности, канал прокремлевского журналиста Владимира Соловьева. Также временно заблокировали страницы, связанные с министерствами обороны и иностранных дел России, потому что там описывали войну как "освободительную миссию".

У нас есть политика по поводу серьезных насильственных событий. В частности, она касается отрицания глобальных насильственных событий: от Холокоста до Сэнди Гука. И, конечно, то, что происходит в Украине, является большим насильственным событием. И потому мы использовали эту политику, чтобы принять беспрецедентные меры,

– заметил продуктовый директор YouTube Нил Мохан.

По его словам, только в Украине новостной контент о войне на YouTube набрал более 40 миллионов просмотров.

"Первая и, пожалуй, самая главная ответственность – убедиться, что люди, которые ищут новости об этом, могут получить точную, высококачественную и правдивую информацию на YouTube. Потребление авторитетных каналов на нашей платформе значительно возросло, конечно, в Украине и в Украине странах, которые ее окружают – Польше, а также в самой России», – добавил чиновник.

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В YouTube хотят, чтобы россияне узнавали правдивую информацию о войне без цензуры

Пока неизвестно, какие именно каналы заблокировала платформа. Однако Мохан отметил, что большинство из них распространяло позицию Кремля по вторжению в Украину.

"У меня нет конкретных данных, но вы можете представить, что многие из них – это нарративы, поступающие от российского правительства или российских актеров от имени российского правительства", – заметил продуктовый директор YouTube.

В общей сложности YouTube имеет около 90 миллионов пользователей в России. Платформа в ответ на вторжение запретила российским блоггерам получать доход от рекламы. Такое решение вызвало протесты со стороны известного оппозиционера Алексея Навального, заявившего, что хорошо нацеленная реклама помогает противодействовать кремлевской пропаганде.

"YouTube остается крупнейшим сайтом для обмена видео в самой России. Поэтому именно это место, где граждане России могут получить информацию о войне без цензуры, в том числе из многих авторитетных каналов, к которым все мы имеем доступ за пределами страны", - добавил. Мохан.

На прошлой неделе российский министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что страна не будет блокировать YouTube, несмотря на споры по содержимому, ведь запрет популярнейшей российской соцсети повлияет на пользователей.

Интересно! YouTube также запретил каналы, связанные с российскими государственными СМИ, в частности, Russia Today и Sputnik. В России запрещены Facebook и Instagram и Twitter.

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