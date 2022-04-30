Оказывается, был и такой: YouTube заблокировал канал так называемого Союзного государства

Перед полной блокировкой YouTube вынес каналу 2 предупреждения. Об этом рассказали в белорусских СМИ, сообщает 24 канал.

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YouTube заблокировал канал Союзного государства

Ночью 27 апреля YouTube заблокировал канал так называемого Союзного государства России и Белоруссии "БелРос ТВ". На нем транслировали разные пророссийские пропагандистские программы. Сами же "журналисты" убеждены, что причиной блокировки стал фильм, в котором показали подготовленный российскими пропагандистами ролик, как украинские "нацисты" якобы казнят российских военных.

YouTube вынес 2 предупреждения, поэтому мы не могли скачивать видео, добавлять записи на вкладке "Сообщество", а также проводить прямые трансляции. После этого видеохостинг удалил наш канал навсегда!

– рассказали сотрудники телеканала.

Кроме того, создатели фильма называли режим президента Украины Владимира Зеленского кровавым. В то же время они выдавали мощную цитату с его обращения о наказании для россиян за зверства за свою.

Также пропагандисты оправдывали войну, которую Россия начала против Украины, а ответственность за бомбежку мирных городов традиционно перевели на украинских защитников.

Так называемые журналисты теперь обвиняют YouTube в нарушении их прав и жалуются на проведение информационной войны против России. В свою очередь, свой ролик они называют приговором для канала.

Заметьте! На канале "БелРос ТВ" было чуть больше 12 тысяч подписчиков. После блокировки пропагандисты создали новый. Сейчас его смотрят всего 17 человек.



YouTube заблокировал "БелРос ТВ" / Скриншот со страницы канала

Кратко о блокировке российских СМИ

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