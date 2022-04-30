Оказывается, был и такой: YouTube заблокировал канал так называемого Союзного государства

Перед полной блокировкой YouTube вынес каналу 2 предупреждения. Об этом рассказали в белорусских СМИ, сообщает 24 канал.
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YouTube заблокировал канал Союзного государства
Ночью 27 апреля YouTube заблокировал канал так называемого Союзного государства России и Белоруссии "БелРос ТВ". На нем транслировали разные пророссийские пропагандистские программы. Сами же "журналисты" убеждены, что причиной блокировки стал фильм, в котором показали подготовленный российскими пропагандистами ролик, как украинские "нацисты" якобы казнят российских военных.
YouTube вынес 2 предупреждения, поэтому мы не могли скачивать видео, добавлять записи на вкладке "Сообщество", а также проводить прямые трансляции. После этого видеохостинг удалил наш канал навсегда!
– рассказали сотрудники телеканала.
Кроме того, создатели фильма называли режим президента Украины Владимира Зеленского кровавым. В то же время они выдавали мощную цитату с его обращения о наказании для россиян за зверства за свою.
Также пропагандисты оправдывали войну, которую Россия начала против Украины, а ответственность за бомбежку мирных городов традиционно перевели на украинских защитников.
Так называемые журналисты теперь обвиняют YouTube в нарушении их прав и жалуются на проведение информационной войны против России. В свою очередь, свой ролик они называют приговором для канала.
YouTube заблокировал "БелРос ТВ" / Скриншот со страницы канала
Кратко о блокировке российских СМИ
- После вторжения России в Украину Google запретил российским государственным СМИ размещать рекламу на своих платформах.
- Позже такой же запрет вынес Facebook.
- В свою очередь, в Twitter также объявили об ограничении доступа к российским государственным СМИ.
- После этого в Европе заблокировали пропагандистские каналы RT и Sputnik.
- В марте YouTube заблокировал 54 российских канала. Среди них – "Спас", РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград", "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, "РИА Новости" и другие.
- Также "бан" получил один из главных путинских пропагандистов Владимир Соловьев. Канал так называемого журналиста заблокирован после санкций Евросоюза.
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