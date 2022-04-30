Перед полной блокировкой YouTube вынес каналу 2 предупреждения. Об этом рассказали в белорусских СМИ, сообщает 24 канал.

По теме В России рассказали, почему до сих пор не заблокировали YouTube

YouTube заблокировал канал Союзного государства

Ночью 27 апреля YouTube заблокировал канал так называемого Союзного государства России и Белоруссии "БелРос ТВ". На нем транслировали разные пророссийские пропагандистские программы. Сами же "журналисты" убеждены, что причиной блокировки стал фильм, в котором показали подготовленный российскими пропагандистами ролик, как украинские "нацисты" якобы казнят российских военных.

YouTube вынес 2 предупреждения, поэтому мы не могли скачивать видео, добавлять записи на вкладке "Сообщество", а также проводить прямые трансляции. После этого видеохостинг удалил наш канал навсегда!
– рассказали сотрудники телеканала.

Кроме того, создатели фильма называли режим президента Украины Владимира Зеленского кровавым. В то же время они выдавали мощную цитату с его обращения о наказании для россиян за зверства за свою.

Также пропагандисты оправдывали войну, которую Россия начала против Украины, а ответственность за бомбежку мирных городов традиционно перевели на украинских защитников.

Так называемые журналисты теперь обвиняют YouTube в нарушении их прав и жалуются на проведение информационной войны против России. В свою очередь, свой ролик они называют приговором для канала.

Оказывается, был и такой: YouTube заблокировал канал так называемого Союзного государства
YouTube заблокировал "БелРос ТВ" / Скриншот со страницы канала

Кратко о блокировке российских СМИ

Будет интересно – как "вторая армия мира" убегает от ВСУ