Назывался пропагандистский канал Соловьев Live, где рупор Путина транслировал свои идеи. Теперь жителям Европы он не доступен.
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Канал Соловьева – недоступен для ЕС
В Европе при попытке зайти на "Соловьев Live" появится надпись "Этот канал недоступен для просмотра в вашей стране". Также под санкции ЕС попала еще одна известная пропутинская медийница – Маргарита Симоньян. В Брюсселе решили, что за фейки и лживую информацию интернет-ресурсы пропагандистов должны быть недоступны для зрителей.
Между тем, в самой России блокируют и штрафуют те медиа, которые называют "специальную операцию" войной. Дошли руки и до YouTube. Уже заблокирован домен сервиса, отвечающий за загрузку контента.
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