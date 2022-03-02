Називався пропагандистський канал "Соловйов Live", де рупор Путіна транслював свої ідеї. Тепер жителям Європи він не доступний.

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Канал Соловйова – недоступний для ЄС

У Європі при спробі зайти на "Соловйов Live", з'явиться напис "Цей канал недоступний для перегляду у вашій країні". Також під санкції ЄС потрапила ще одна знана пропутінська медійниця – Маргарита Симоньян. У Брюсселі вирішили, що за фейки та брехливу інформацію, інтернет-ресурси пропагандистів мають бути недоступні для глядачів.

Тим часом у самій Росії блокують та штрафують ті медіа, які називають "спеціальну операцію" війною. Дійшли руки і до YouTube. Вже заблокували домен сервісу, що відповідає за завантаження контенту.

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