Виявляється, був і такий: YouTube заблокував канал так званої Союзної держави

Перед повним блокуванням YouTube виніс каналу 2 попередження. Про це розповіли у білоруських ЗМІ, повідомляє 24 канал.

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YouTube заблокував канал Союзної держави

Вночі 27 квітня YouTube заблокував канал так званої Союзної держави Росії та Білорусі "БелРос ТВ". На ньому транслювали різноманітні проросійські пропагандистські програми. Самі ж "журналісти" переконані, що причиною блокування став фільм, у якому показали підготований російськими пропагандистами ролик, як українські "нацисти" буцімто страчують російських військових.

YouTube виніс 2 попередження, тому ми не могли завантажувати відео, додавати записи на вкладці "Спільнота", а також проводити прямі трансляції. Після цього відеохостинг видалив наш канал назавжди!,

– розповіли співробітники телеканалу.

Окрім цього, творці фільму називали режим президента України Володимира Зеленського кривавим. Водночас вони видавали потужну цитату з його звернення про покарання для росіян за їхні звірства за свою.

Також пропагандисти виправдовували війну, яку Росія розпочала проти України, а відповідальність за бомбардування мирних міст традиційно переклали на українських захисників.

Так звані журналісти тепер звинувачують YouTube у порушенні їхніх прав та бідкаються про проведення інформаційної війни проти Росії. Своєю чергою, свій ролик вони називають вироком для каналу.

Зауважте! На каналі "БелРос ТВ" було трохи більше ніж 12 тисяч підписників. Після блокування пропагандисти створили новий. Наразі його дивляться лише 17 людей.



YouTube заблокував "БелРос ТВ" / Скриншот зі сторінки каналу

Коротко про блокування російських ЗМІ

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