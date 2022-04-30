Виявляється, був і такий: YouTube заблокував канал так званої Союзної держави

Перед повним блокуванням YouTube виніс каналу 2 попередження. Про це розповіли у білоруських ЗМІ, повідомляє 24 канал.
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YouTube заблокував канал Союзної держави
Вночі 27 квітня YouTube заблокував канал так званої Союзної держави Росії та Білорусі "БелРос ТВ". На ньому транслювали різноманітні проросійські пропагандистські програми. Самі ж "журналісти" переконані, що причиною блокування став фільм, у якому показали підготований російськими пропагандистами ролик, як українські "нацисти" буцімто страчують російських військових.
YouTube виніс 2 попередження, тому ми не могли завантажувати відео, додавати записи на вкладці "Спільнота", а також проводити прямі трансляції. Після цього відеохостинг видалив наш канал назавжди!,
– розповіли співробітники телеканалу.
Окрім цього, творці фільму називали режим президента України Володимира Зеленського кривавим. Водночас вони видавали потужну цитату з його звернення про покарання для росіян за їхні звірства за свою.
Також пропагандисти виправдовували війну, яку Росія розпочала проти України, а відповідальність за бомбардування мирних міст традиційно переклали на українських захисників.
Так звані журналісти тепер звинувачують YouTube у порушенні їхніх прав та бідкаються про проведення інформаційної війни проти Росії. Своєю чергою, свій ролик вони називають вироком для каналу.
YouTube заблокував "БелРос ТВ" / Скриншот зі сторінки каналу
Коротко про блокування російських ЗМІ
- Після вторгнення Росії в Україну Google заборонив російським державним ЗМІ розміщувати рекламу на своїх платформах.
- Пізніше таку ж заборону виніс Facebook.
- Своєю чергою, у Twitter також оголосили про обмеження доступу до російських державних ЗМІ.
- Після цього у Європі заблокували пропагандистські канали RT та Sputnik.
- У березні YouTube заблокував 54 російські канали. Серед них – "Спас", РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград", "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, "РИА Новости" та інші.
- Також "бан" отримав один із головних путінських пропагандистів Володимир Соловйов. Канал так званого журналіста заблокували після санкцій Євросоюзу.
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