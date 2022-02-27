Вочевидь таке рішення ухвалили на тлі величезної хвилі пропаганди, яку поширюють російські ЗМІ про війну проти України.

Важливо YouTube завдав удару по російських пропагандистських телеканалах

Російські ЗМІ – під потужним ударом

Раніше YouTube заборонив російському державному виданню RT та іншим російським каналам отримувати гроші за рекламу, тож вони тепер не зможуть офіційно монетизувати контент.

Окрім цього, за останні кілька днів платформа видалила сотні каналів і тисячі відеороликів. Деякі з них прибрали з сайту через "скоординовані шахрайські дії".

Інші перемоги у соцмережах

26 лютого соцмережа Instagram почала маркувати верифіковані акаунти державних медіа Росії. На їхніх сторінках з'явилася позначка "ЗМІ, яким керує Росія".

Того ж дня Twitter заблокував можливість реєструвати нові акаунти користувачам з Росії.

25 лютого Facebook заборонив російським державним ЗМІ розміщувати рекламу або отримувати дохід від реклами на своїх сервісах у будь-якій точці світу.

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