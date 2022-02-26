Окрім цього, за останні кілька днів платформа видалила сотні каналів і тисячі відеороликів. Деякі з них прибрали з сайту через "скоординовані шахрайські дії".

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Представник YouTube Фаршада Шадлу заявив, що відтепер заблоковані канали рідше з'являтимуться у рекомендаціях. Це забезпечить появу авторитетного новинного контенту у пошукових запитах про війну Росії з Україною.

Це сталося: українці не зможуть дивитися головних пропагандистів

Також Шадлу заявив, що на прохання українського уряду RT та низка інших проросійських каналів більше не будуть доступні в Україні. Щоправда, він не уточнив, про які ще канали мовиться.

Раніше міністр цифрових технологій України Михайло Федоров написав у твіттері, що зв'язався з YouTube з проханням заблокувати російські пропагандистські канали, зокрема: Росія 24, ТАРС та РИА Новости.

Також він закликав Netflix заблокувати доступ користувачам з Росії та видалити російський контент. Тим часом у Google він попросив припинити постачання послуг і продуктів компанії до країни-агресорки, а ще заблокувати її жителям доступ до Google Market і Google Pay.

Маленькі перемоги: