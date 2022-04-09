Как сообщают РосСМИ, руководство Google решило заблокировать очередной канал в России. Речь идет о странице нижней палаты парламента страны-агрессора "Дума ТВ".

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С YouTube убрали еще один российский канал

Сам канал "Дума ТВ" насчитывал 145 тысяч подписчиков. А публиковавшиеся на нем видео набрали более 100 миллионов просмотров.

Оккупанты хвастались, что на YouTube-канале появлялись эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний, а также программы палаты. Ну что ж, сейчас эти 145 тысяч подписчиков могут смотреть, как их земляки дерутся за сахар. Не сильно это отличается от действий в парламенте.

Отметим, что в России всячески готовят свое население к интернет-блокаде. Да, Госдума предупредила, что могут быть блокировки, ведь в YouTube новые правила. И, конечно, война против Украины здесь ни при чем, если слушать политиков из болот.

Ранее Twitter заблокировал страницу Russia Today. Поэтому у пропагандистов еще на один источник распространения своего информационного мусора меньше.

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