Соответствующую новость распространило российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на телеграм-канал Russia Today.
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Несмотря на блокировку, пропагандисты будут обжаловать решение. Соответствующее заявление опубликовали в телеграме.
Решение о блокировке мы обжаловали,
– говорится в их сообщении.
Ранее стало известно, что российские диверсанты заезжают в Украину с удостоверениями журналистов видеоагентств Ruptly, дочерней компании агентства Russia Today. Эти агентства финансируются из бюджета России.
Кстати, на фоне нападения России видеохостинг YouTube заблокировал монетизацию ряда российских каналов, а немецкая комиссия по лицензированию и надзору за СМИ с 1 февраля запретила вещание пропагандистского канала RT DE (Russia Today Deutschland) на территории страны. Причем как через интернет, так и через спутники.
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