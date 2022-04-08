Соответствующую новость распространило российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на телеграм-канал Russia Today.

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Несмотря на блокировку, пропагандисты будут обжаловать решение. Соответствующее заявление опубликовали в телеграме.

Решение о блокировке мы обжаловали,

– говорится в их сообщении.

Ранее стало известно, что российские диверсанты заезжают в Украину с удостоверениями журналистов видеоагентств Ruptly, дочерней компании агентства Russia Today. Эти агентства финансируются из бюджета России.

Кстати, на фоне нападения России видеохостинг YouTube заблокировал монетизацию ряда российских каналов, а немецкая комиссия по лицензированию и надзору за СМИ с 1 февраля запретила вещание пропагандистского канала RT DE (Russia Today Deutschland) на территории страны. Причем как через интернет, так и через спутники.

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