Відповідну новину поширило російське інформаційне агентство ТАСС із посиланням на телеграм-канал Russia Today.

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Попри блокування, пропагандисти оскаржуватимуть рішення. Відповідну заяву вони опублікували у телеграмі.

Рішення про блокування ми оскаржили,

– йдеться у їхньому дописі.

Раніше стало відомо, що російські диверсанти заїжджають до України з посвідченнями журналістів відеоагентств Ruptly, що є дочірньою компанією агентства Russia Today. Ці агентства фінансуються з бюджету Росії.

До речі, на тлі нападу Росії, відеохостинг YouTube заблокував монетизацію низки російських каналів, а німецька комісія з ліцензування та нагляду за ЗМІ з 1 лютого заборонила мовлення пропагандистського каналу RT DE (Russia Today Deutschland) на території країни. Причому як через інтернет, так і через супутники.

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