Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации на своей странице в фейсбуке. Как говорится, "российская пропаганда – иди на*уй".

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YouTube заблокировал рашистскую пропаганду в Украине

Доступ к так называемым "информационным телеканалам" орков, которые нагло врут, прикрывая зад российскому диктатору, был заблокирован 28 февраля. Под запрет трансляции на территории суверенной и независимой Украины на платформе YouTube, в частности, попали:

  • "Россия 1";
  • "Первый канал";
  • "Россия 24";
  • "РИА Новости",
  • РБК;
  • TASS;
  • "Телеканал Звезда" и ряд других российских говнопомоек.

Теперь и российские каналы постепенно идут по маршруту российского военного корабля,
– подчеркнули в Минцифре.

ВСУ

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Полное сообщение Минцифры в фейсбуке:

YouTube заблокировал российские пропагандистские каналы в Украине. Теперь оккупант не сможет распространять и навязывать свои фейки в нашей стране. С сегодняшнего дня у нас недоступны: "Первый канал", "Россия 24" и "Россия 1", TASS, "РИА Новости", РБК, "Телеканал Звезда" и еще ряд каналов.
Спасибо YouTube за это решение. Это большой шаг к нашей общей победе. Теперь и российские каналы постепенно следуют по маршруту российского военного корабля.
Украина победит!