Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації на своїй сторінці у фейсбук. Як то кажуть, "російська пропаганда – іди на*уй".
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YouTube заблокував рашистську пропаганду в Україні
Доступ до так званих "інформаційних телеканалів" орків, які нагло брешуть, прикриваючи зад російському диктатору, було заблоковано 28 лютого. Під заборону трансляції на території суверенної і незалежної України на платформі YouTube, зокрема, потрапили:
- "Россия 1";
- "Первый канал";
- "Россия 24";
- "РИА Новости",
- РБК;
- TASS;
- "Телеканал Звезда" і низка інших російських лайнопомийок.
Тепер і російські канали поступово ідуть маршрутом російського військового корабля,
– підкреслили у Мінцифри.
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