Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації на своїй сторінці у фейсбук. Як то кажуть, "російська пропаганда – іди на*уй".

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YouTube заблокував рашистську пропаганду в Україні

Доступ до так званих "інформаційних телеканалів" орків, які нагло брешуть, прикриваючи зад російському диктатору, було заблоковано 28 лютого. Під заборону трансляції на території суверенної і незалежної України на платформі YouTube, зокрема, потрапили:

"Россия 1";

"Первый канал";

"Россия 24";

"РИА Новости",

РБК;

TASS;

"Телеканал Звезда" і низка інших російських лайнопомийок.

Тепер і російські канали поступово ідуть маршрутом російського військового корабля,

– підкреслили у Мінцифри.

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Повний допис Мінцифри у фейсбуці:

YouTube заблокував пропагандистські російські канали в Україні. Тепер окупант не зможе розповсюджувати та нав'язувати свої фейки у нашій країні. Відсьогодні у нас недоступні: "Первый канал", "Россия 24" і "Россия 1", TASS, "РИА Новости", РБК, "Телеканал Звезда" і ще ряд каналів.

Дякуємо YouTube за це рішення. Це великий крок до нашої спільної перемоги. Тепер і російські канали поступово ідуть маршрутом російського військового корабля.