YouTube заблокировал канал российских оккупантов в Крыму
Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Вести Крым". В частности, ресурс не имеет возможности проводить прямые эфиры и публиковать новые видео.
Источник:"Вести Крым"
О действиях YouTube говорится в сообщении на сайте телерадиокомпании "Вести Крым".
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Видеохостинг заблокировал канал оккупантов
YouTube заблокировал телеканал "Вести Крым" сроком на 1 неделю, в то же время предупреждение будет действовать до 15 июня 2021 года.
Причиной стала публикация на сайте СМИ оккупантов от 21 апреля 2019 года под заголовком "Вот кто в почете на Украине: Видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР".
К ней прикрепили видеохронику времен Второй мировой войны, на которой нацисты в поисках еврейского населения сжигают села и бросают гранаты.
Из-за этого видеохостинг запретил каналу российских оккупантов проводить прямые эфиры и публиковать новые видео.
Что известно о предыдущих подобных случаях
- Ранее YouTube ограничил доступ к пропагандистскому фильму "Крым. Путь на Родину". На нем есть отметка как оскорбительный для определенных аудиторий.
- А Instagram частично заблокировал аккаунт крымского телеканала "Крым 24".
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