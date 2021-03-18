Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Вести Крым". В частности, ресурс не имеет возможности проводить прямые эфиры и публиковать новые видео.

О действиях YouTube говорится в сообщении на сайте телерадиокомпании "Вести Крым".

Читайте также Незаконный арест журналиста в Крыму: украинская прокуратура открыла уголовное дело

Видеохостинг заблокировал канал оккупантов

YouTube заблокировал телеканал "Вести Крым" сроком на 1 неделю, в то же время предупреждение будет действовать до 15 июня 2021 года.

Причиной стала публикация на сайте СМИ оккупантов от 21 апреля 2019 года под заголовком "Вот кто в почете на Украине: Видео преступлений фашистов Waffen SS против народа СССР".

К ней прикрепили видеохронику времен Второй мировой войны, на которой нацисты в поисках еврейского населения сжигают села и бросают гранаты.

Из-за этого видеохостинг запретил каналу российских оккупантов проводить прямые эфиры и публиковать новые видео.

Что известно о предыдущих подобных случаях