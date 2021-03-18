Відеохостинг YouTube заблокував акаунт телеканалу "Вести Крым". Зокрема, ресурс не має можливості проводити прямі ефіри та публікувати нові відео.

Про дії YouTube йдеться в повідомленні на сайті телерадіокомпанії "Вести Крым".

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Відеохостинг заблокував канал окупантів

YouTube заблокував телеканал "Вести Крым" терміном на 1 тиждень, водночас попередження діятиме до 15 червня 2021 року.

Причиною стала публікація на сайті ЗМІ окупантів від 21 квітня 2019 року під заголовком "От хто в шані на Україні: Відео злочинів фашистів Waffen SS проти народу СРСР".

До неї прикріпили відеохроніку часів Другої світової війни, на якій нацисти в пошуках єврейського населення спалюють села та кидають гранати.

Через це відеохостинг заборонив каналу російських окупантів проводити прямі ефіри та публікувати нові відео.

Що відомо про попередні схожі випадки