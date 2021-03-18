YouTube заблокував канал російських окупантів у Криму
Відеохостинг YouTube заблокував акаунт телеканалу "Вести Крым". Зокрема, ресурс не має можливості проводити прямі ефіри та публікувати нові відео.
Джерело:"Вести Крым"
Про дії YouTube йдеться в повідомленні на сайті телерадіокомпанії "Вести Крым".
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Відеохостинг заблокував канал окупантів
YouTube заблокував телеканал "Вести Крым" терміном на 1 тиждень, водночас попередження діятиме до 15 червня 2021 року.
Причиною стала публікація на сайті ЗМІ окупантів від 21 квітня 2019 року під заголовком "От хто в шані на Україні: Відео злочинів фашистів Waffen SS проти народу СРСР".
До неї прикріпили відеохроніку часів Другої світової війни, на якій нацисти в пошуках єврейського населення спалюють села та кидають гранати.
Через це відеохостинг заборонив каналу російських окупантів проводити прямі ефіри та публікувати нові відео.
Що відомо про попередні схожі випадки
- Раніше YouTube обмежив доступ до пропагандистського фільму "Крим. Шлях на Батьківщину". На ньому є відмітка як образливий для певних аудиторій.
- А Instagram частково заблокував акаунт кримського телеканалу "Крым 24".
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