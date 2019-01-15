YouTube-канал Андрея Садового подвергся хакерской атаке и был уничтожен

В результате взлома аккаунта в сервисе Gmail неизвестные получили несанкционированный доступ к каналу Андрея Садового на YouTube и уничтожили его. На момент ликвидации на канале были размещены несколько десятков видео от кандидата, часть из которых имели более 1 миллиона просмотров.

О хакерской атаке на канал кандидата в YouTube сообщает штаб кандидата в президенты Андрея Садового.

"Мы еще изучаем обстоятельства атаки, но выглядит на то, что канал восстановлению не подлежит. Кто стоит за атакой, мы пока не знаем. Наибольший резонанс вызвало видео о коррупционной поруке в высших властных кругах Украины с острой критикой Генерального прокурора Юрия Луценко. Оно собрало более полутора миллионов просмотров. Мы уже залили это видео на новый официальный канал в YouTube", – сообщил представитель штаба Андрея Садового Владимир Дедишин.

Штаб Андрея Садового также сообщил, что не смотря на атаку и в дальнейшем будет использовать каналы в соцсетях как главные инструменты донесения информации.