YouTube-канал Андрія Садового зазнав хакерської атаки і був знищений

Внаслідок злому акаунту у сервісі Gmail невідомі отримали несанкціонований доступ до каналу Андрія Садового на YouTube та знищили його. На момент ліквідації на каналі були розміщені кілька десятків відео від кандидата, частина з яких мали понад 1 мільйон переглядів.

Про хакерську атаку на канал кандидата у YouTube повідомляє штаб кандидата в президенти Андрія Садового.

"Ми ще вивчаємо обставини атаки, але виглядає на те, що канал відновленню не підлягає. Хто стоїть за атакою ми наразі не знаємо. Найбільший резонанс викликало відео про корупційну поруку в вищих владних колах України і гострою критикою Генерального прокурора Юрія Луценка. Воно зібрало понад півтора мільйони переглядів. Ми уже залили це відео на новий офіційний канал в YouTube", – повідомив представник штабу Андрія Садового Володимир Дедишин.

Штаб Андрія Садового також повідомив, що не зважаючи на атаку і надалі використовуватиме канали в соцмережах як головні інструменти донесення інформації.