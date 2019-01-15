20:38
15 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Рух "Геї за Путіна" підбирається до тіла кумира. Т-34 – "новітні" російські танки
      Вєсті Кремля
      21:11, 14 січня
      Вєсті.UA: Чи потрібна Медведчуку пересадка мозку. Закон про секс
      Вєсті.UA
      19:40, 14 січня
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТОМОС BREXIT

      YouTube-канал Андрія Садового зазнав хакерської атаки і був знищений

      215 Читать новость на русском
      Андрій Садовий
      Андрій Садовий / 24 канал

      Внаслідок злому акаунту у сервісі Gmail невідомі отримали несанкціонований доступ до каналу Андрія Садового на YouTube та знищили його. На момент ліквідації на каналі були розміщені кілька десятків відео від кандидата, частина з яких мали понад 1 мільйон переглядів.

      Про хакерську атаку на канал кандидата у YouTube повідомляє штаб кандидата в президенти Андрія Садового.

      "Ми ще вивчаємо обставини атаки, але виглядає на те, що канал відновленню не підлягає. Хто стоїть за атакою ми наразі не знаємо. Найбільший резонанс викликало відео про корупційну поруку в вищих владних колах України і гострою критикою Генерального прокурора Юрія Луценка. Воно зібрало понад півтора мільйони переглядів. Ми уже залили це відео на новий офіційний канал в YouTube", – повідомив представник штабу Андрія Садового Володимир Дедишин.

      Штаб Андрія Садового також повідомив, що не зважаючи на атаку і надалі використовуватиме канали в соцмережах як головні інструменти донесення інформації.

      Теги: Новини України Андрій Садовий Хакерська атака
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Яким ноутбуком користується гендиректор Lenovo в Україні: ексклюзивне інтерв'ю
      сьогодні , 20:06 Яким ноутбуком користується гендиректор Lenovo в Україні: ексклюзивне інтерв'ю
      658
      Росія грається з вогнем
      сьогодні , 19:04 Росія грається з вогнем
      Семен Кабакаєв 1124
      Кремлівські ставленики на виборах президента-2019: хто вони та які в них шанси
      сьогодні , 19:01 Кремлівські ставленики на виборах президента-2019: хто вони та які в них шанси
      Інна Жолобович 1412
      Убивство мера Гданська: біографія та чим відомий Павел Адамович
      сьогодні , 18:01 Убивство мера Гданська: біографія та чим відомий Павел Адамович
      Світлана Попова 1095
      Підпал Києво-Печерської лаври: що потрібно знати про пожежу у заповіднику
      сьогодні , 17:20 Підпал Києво-Печерської лаври: що потрібно знати про пожежу у заповіднику
      Євгенія Мазур 2127
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      У Дніпропетровській області затримали членів банди "Біле братство"
       6 вересня 2018 , 01:30
      Українці визначили переможця бою Усик – Хук
       9 вересня 2017 , 22:38
      Пеллегріні розповів, чого не вистачає Ярмоленку, щоб вийти у стартовому складі Вест Хема
       14 вересня 2018 , 16:05
      Лунін потрапив у заявку Леганеса на матч проти Леванте
       27 жовтня 2018 , 14:20
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук