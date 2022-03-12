Об этом заявил министр МИД Дмитрий Кулеба во время прямого эфира в соцсетях.

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Он отметил, что статус Крыма и Донбасса с Лавровым не обсуждал. Украинский дипломат пытался обсудить с ним, прежде всего, вопросы гуманитарного коридора из Мариуполя и прекращения огня.

Но подчеркну, что это (Крым и Донбасс, – ред) наша земля, и сколько бы времени это ни заняло, она будет только нашей,

– заявил Кулеба.

Добавим, что в марте 2014 года Россия ввела свои войска на территорию украинского Крыма. Страна-агрессор провела псевдореферендум и оккупировала полуостров. Государства Запада не признали аннексии Крыма и ввели санкции против России.

Как это было: оккупация Крыма Россией в 2014 году – смотрите видео