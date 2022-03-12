Про це заявив міністр МЗС Дмитро Кулеба під час прямого ефіру в соцмережах.

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Він зазначив, що статус Криму та Донбасу з Лавровим не обговорював. Український дипломат намагався обговорити з лавровим, насамперед, питання гуманітарного коридору з Маріуполя і припинення вогню.

Але підкреслю, що це (Крим та Донбас, – ред) наша земля, і скільки б часу це не зайняло, вона буде тільки нашою,

– заявив Кулеба.

Додамо, що у березні 2014 року Росія ввела свої війська на територію українського Криму. Країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала півострів. Держави Заходу не визнали анексії Криму та ввели санкції проти Росії.

Як це було: окупація Криму Росією в 2014 році – дивіться відео