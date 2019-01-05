З Новим роком, з новим строком: потрясіння і здобутки 2018

За великим рахунком, 2018-й був ще одним складним роком, адже бої точилися на всіх фронтах: як на реальному, де тривали бойові дії з агресором, так і на політичному, передвиборчому, навіть на церковному. Зрештою, 2018 рік добіг кінця, Україна ввійшла у період святкувань. Саме час традиційно підводити підсумки, будувати плани та – загадувати бажання.

Найбільш знаковою доброю подією року українці називають утворення Помісної церкви та надання Томосу. Ще з позитивного можна назвати продовження санкцій проти Росії, зміна принципів фінансування медицини, старт укладання угод з сімейними лікарями, ухвалення закону про Антикорупційний суд.

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Кінець року приніс нам відкриту агресію в Керчинській протоці, захоплення в полон українських моряків і воєнний стан, який, на щастя, ми вже пережили. В останніх числах грудня ми спостерігали спектакль з поверненням Насірова в ДФС через видання ним наказу про самопоновлення на посаді її очільника. Та дивну реакцію уряду на це із заявами про захоплення однією людиною всією будівлі ДФС на Львівській площі.

Уявіть собі! Одна людина, на думку уряду, здатна захопити цілий державний орган та цілу будівлю. Чи це не вирок чинній владі та її заявам про вдалі реформи: судову, поліцейську та інші? До речі, звітую: особисто побувала в ДФС в останні дні року, та не виявила там ознак Насірова. Заодно хочу прозвітувати вам і про свою роботу протягом року.

Почну з того, що я робила в 2018 для підприємців. На початку року боролася проти безпідставного блокування податкових накладних. Разом з колегами розробила та зареєструвала законопроект про діяльність Фінансової поліції на заміну всім нині неефективним економічним підрозділам СБУ, поліції та податковій міліції. Це усуне силовий тиск на бізнес та вичавлювання з нього корупційної ренти.



"Ознак Насірова у ДФС не виявлено", – Острікова

Враховано 44 мої поправки до закону про приватизацію державного майна. Зокрема, заборонено приватизацію суб'єктам з держави-агресора; приватизацію захищено від учасників, які її блокують; пришвидшено та спрощено малу приватизацію.

Мої поправки в Податковий кодекс щодо трансфертного ціноутворення та контрольованих операцій роблять черговий крок для припинення однієі з найпоширеніших схем по мінімізації податків та виведенню коштів за кордон.

Не забула і про аграріїв. Асоціація фермерів та малих землевласників Волині виявила несправедливість в Податковому кодексі щодо оподаткування нерухомості виробників товарів сільськогосподарського призначення – фізичних осіб. Вдалося її усунути змінами в Податковий кодекс.

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Влітку, у розпал премєрського наступу на контрабанду та протестів власників авто на єврономерах, ми ухвалили закон про Єдине вікно на митниці, який спрощує процедури митного оформлення, прибирає з пунктів пропуску всіх суміжних контролерів – фітосанітарів, радіологів, екологів, тощо – і залишає там лише митників та прикордонників, та чітко внормовує всі контрольні процедури по часу.

Це те, на чому роками спекулювали корумповані чиновники, створюючи штучні перешкоди, затримуючі вантажі та вимагаючи собі винагороду.

Не давала я спокою ані ДФС, ані мінфіну, ані уряду. Численними депутатськими запитами з описом схем на митниці та діяльністю контрабандних кланів вдалося нарешті звернути увагу прем'єра на той безлад, який відбувається на митниці та на тіньові потоки, які йдуть повз державний бюджет.



"Не давала я спокою ані ДФС, ані мінфіну, ані уряду", – Острікова

Добре, що уряд хоча б визнав наявність проблем на митницях і збитки державного бюджету в розмірі щонайменше 100 мільярдів гривень. Які, звісно ж, до державного бюджету, попри гучні обіцянки та зухвалі заяви про перевиконання планів, так і не надійшли. Ну нічого, є над чим працювати наступного року.

У останніх числах грудня уряд прийняв постанову про поділ фіскального монстра на митну та податкову служби. Для цього створено міжвідомчу робочу групу, до якої входять і народні депутати. Маємо напрацювати не пусті декларації, а зміни щодо самого змісту цих органів, їх функцій та підходів до роботи, наповнення їх якісно новими людьми. Щоб це не стало вкотре лише зміною вивіски.

То ж в наступному році будемо створювати митну адміністрацію, якій довірятиме Європа та іноземні партнери. Адже маю надію, що не за горами той день, коли ми матимемо з ЄС спільні кордони. Тому на нашій митниці має бути порядок, а не та вакханалія, яка зараз там відбувається, зокрема з митним оформлення машин.

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Хоч акцизи на авто і були знижені, реалізація нового закону показала, що лишилися проблеми з визначенням митноі вартості авто. Вона є важливою, оскільки впливає на розмір платежів по миту та ПДВ. А от, до речі, на електромобілі вдалося пільгу з ПДВ продовжити до 2022 року.

Це невелика частина того, чим я займалася увесь рік! Маю мрію, щоб у наступному році вдалося ще більше. А це неможливо без підтримки людей. Тому хочу подякувати всім і кожному, хто щоденною працею робить свій внесок в розвиток України.

Перш за все, хочу подякувати нашим воїнам, мужнім чоловікам та жінкам, які обороняють всіх нас. Без Вас ми б не могли ні працювати, ні святкувати зараз новорічні свята. Дякую Вам! Повертайтесь додому здоровими і живими!



"Дякую Вам! Повертайтесь додому здоровими і живими!" – Острікова

Окремо хочу відмітити підприємців. Хоч обіцяний бізнесу податок на виведений капітал замість податку на прибуток так і не запровадили, але сподіваюсь, що умови для ведення бізнесу наступного року покращаться, влада не збільшуватиме податки, тарифи, та не вигадуватиме інші схеми для викачування грошей з ваших кишень. Адже платників податків потрібно обслуговувати, а не вичавлювати з них останнє.

Бажаю вам зростання прибутків і загадую бажання – щоб чиновники пам'ятали, що саме ВИ наповнюєте бюджет, який вони розподіляють, і ставились до вас відповідно, з подякою та пошаною.

Адже держава не має власних грошей, лише кошти платників податків. А це ви, наші українські підприємці і кожен українець, який сплачує в держбюджет щоразу коли отримує дохід, коли купує товари чи послуги!

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Завдяки вам держава має гроші на оборону, на медицину, на освіту, на пенсії, на дороги, на все, що фінансується бюджетом! Дякую вам! З Новим роком!

А ще, як не дивно, хочу привітати корупціонерів. Загадую бажання – через рік сказати багатьом з вас: "З новим роком! З новим строком!" І новий рік – це я не про свято, а про нові роки ув'язнення, яких ви вже зачекались.

Запрацює Антикорупційний суд, і якщо не всіх вас, то хоча б перших топ-10 посадять в наступному році.



З Новим роком!

Дякую всім, хто нас дивився у 2018 році і всім, хто до нас звертався. Друзі, щоб б я робила без ваших коментарів! Працюємо для Вас! З Новим роком!